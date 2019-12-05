Действующих глава ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак заявил о назначении посла Хайди Грау из Швейцарии в качестве специального представителя председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом в четверг сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

"Посол Грау сменил на этом посту посла Мартина Сайдика, которого председатель ОБСЕ поблагодарил за его самоотверженность и важную работу, которая включала конкретные достижения в направлении полной реализации Минских соглашений", - говорится в сообщении.

По словам председателя ОБСЕ, одним из приоритетов в его работе является поддержка политического урегулирования ситуации на Донбассе и гуманитарная помощь, поэтому он и в дальнейшем будет поддерживать роль спецпредставителя ОБСЕ на переговорах в Минске.

Напомним, посол Хайди Грау с 2015 года возглавляет отдел безопасности человека Федерального департамента иностранных дел Швейцарии.

Австрийский дипломат Мартин Сайдик работал спецпредставителем председателя ОБСЕ в Украине с июня 2015 года.

Ранее сообщалось, что в ОБСЕ заявили, что 67% украинок подвергались насилию.

Также мы писали, что председатель ОБСЕ летит в Украину и посетит Донбасс в компании главы МИД Украины.