Высший антикоррупционный суд (ВАКС) определил меры пресечения для 11 подозреваемых в совершении преступлений, связанных с махинациями с растаможкой импортируемых в Украину товаров. Об этом сообщает САП на своей странице в соцсети.

Организатору преступной схемы одесскому бизнесмену Вадиму Альперину избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 70 млн грн залога. Его партнеру - содержание под стражей с возможностью внесения 18 млн грн залога. Также арест с альтернативой внесения 2 млн грн залога избран для исполняющего обязанности отдела таможенного поста "Столичный".

"Бывшему директору департамента фискальной службы, брокеру, двум заместителям начальника столичной таможни, а также двум инспекторам столичной таможни избран ночной домашний арест. Работнику офиса организатора преступной схемы - залог в размере 576,3 тыс. грн. Кроме того, залог в размере 192,1 тыс. грн был избран и для одного из инспекторов таможни", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что прокурором САП в Апелляционную палату ВАКС подано 9 апелляционных жалоб на решение суда первой инстанции.

Кроме того, 5 декабря в суде апелляционной инстанции начато слушание апелляционной жалобы на решение ВАКС о применении к Альперину меры пресечения в виде содержания под стражей с внесением 70 млн грн залога. Однако по ходатайству стороны защиты рассмотрение было перенесено на 17:00. 12 декабря 2019 года.

Фото: facebook.com

Напомним, детективы НАБУ задержали Альперина 27 ноября в САП, куда он пришел добровольно на допрос. Впоследствии ему объявили подозрение. Следствие считает Альперина руководителем группировки, совершавшей преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.

Также мы сообщали, что при избрании меры пресечения Альперину стало плохо прямо в зале суда.