Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона № 2335, который регулирует процедуру определения статуса лица без гражданства. Об этом свидетельствует соответствующий статус документа на сайте парламента.

За законопроект проголосовали 361 народный депутат.

Как сказано в пояснительной записке, цель проекта - создание процедуры признания лицом без гражданства. Это позволит таким людям законно находиться на территории Украины, получать документы, удостоверяющие их личность и подтверждающие законность проживания в стране (вид на жительство и удостоверение лица без гражданства для выезда за границу).

Проект предусматривает, что лица со статусом без гражданства и проживающие в таком статусе на территории Украины более 2 лет смогут получить разрешение на иммиграцию и вид на жительство.

Законопроект предполагает внесение изменений в Кодекс административного судопроизводства и законы Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", "Об иммиграции", "О бесплатной правовой помощи", "О судебном сборе", "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающие гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус "," об исполнительном производстве " и другие.

Ранее "Страна" писала о регистрации в Раде законопроекта, согласно с которому у иностранцев будут брать биометрические данные для визы в Украину.

Также мы писали о планах власти легализовать двойное гражданство.