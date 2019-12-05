Лоукостер Ryаnair закрывает полеты из Киева в аэропорт Скавста неподалеку от Стокгольма, (Швеция), и в Нюрнберг (Германия). Об этом сообщает avianews.

Последние внесенные в систему рейсы по обоим направлениям указаны 27 марта 2020 года. Как объяснили в компании, полеты прекращают из-за нехватки самолетов.

"Задержки с поставками самолетов Boeing 737 Max привели к тому, что лоукост снова пересмотрел свои планы по расширению флота и рассчитывает получить теперь только 10 самолетов в летнем расписании-2020 вместо 20", - говорится в сообщении.

Компания снизила прогноз количества перевезенных пассажиров на 2021 финансовый год, который начнется 1 апреля 2020 года и продлится до 31 марта 2021 года, с 157 млн ​​до 156 млн пассажиров.

"Мы сожалеем о закрытии этих двух баз, что полностью связано с дальнейшими задержками поставок наших Boeing 737 MAX. Мы продолжаем работать с Boeing, нашим персоналом, профсоюзами и аэропортами, чтобы минимизировать сокращение провозных емкостей и количества рабочих мест", - заявил главный исполнительный директор Ryanair Эдди Уилсон.

Ранее "Страна" писала о том, что суд в Испании признал незаконными правила Ryanair о ручной клади.

Также мы сообщали, что Ryanair с января 2020 года запускает рейсы из Харькова в Будапешт.