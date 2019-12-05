Алексей Столяров, более известный как пранкер Лексус, дозвонился до президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Facebook.

Пранкер опубликовал 30-секундный отрывок разговора, пообещав сообщить подробности позже.

"Ну раз уж "60 минут" дозвонились Зеленскому, то мы подумали: а чем мы хуже? Этого звонка он ждал с момента своей инаугурации, поэтому тоже был тактичен в общении", - прокомментировал Лексус аудиозапись.

Скриншот: Facebook/ lexus.stolyarov

В начале беседы Лексус говорит, что на проводе Кремль. Судя по всему, Зеленский узнал его.

"Ну наконец-то ты, родненький, с русского номера позвонил... (неразборчиво - Ред.) Так а что вы хотите?" - ответил на приветствие "Кремля" президент.

"Мы хотим, чтобы вы пустили нас в Киев, сняли с нас санкции СБУ", - сказал пранкер.

Видео: Facebook/ lexus.stolyarov

На это Зеленский отреагировал невнятной фразой, после чего произнес националистическое приветствие.

"Ну у нас, смотри... Я когда... (неразборчиво - Ред.) Слава Украине! Как надо отвечать, когда мы говорим "Слава Украине!"?" - на этой фразе президента фрагмент записи обрывается.

Позже Столяров прокомментировал звонок Зеленскому в бесседе с коореспондентом "Страны".

Он рассказал, что звонил украинскому лидеру на его личный мобильный не так давно, но решил его опубликовать после того, как увидели информацию о звонке Скабеевой. Это был четвертый звонок пранкера Зе.

Лексус признался, что не воспринимает Зеленского как политика - скорее как шоумена в политике.

Также пранкер добавил, что шестой президент Украины кажется ему более открытым.

"В этом плане он ближе к своим европейским коллегам. Порошенко все-таки, несмотря на свои европейские замашки, представитель старой забюрократизированной элиты", сказал Лексус.

Ранее "Страна" приводила запись беседы Зеленского с журналисткой канала "Россия 1" Ольгой Скабеевой, которая ведет упомянутую Лексусом программу "60 минут".

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