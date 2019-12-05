Вчера, 4 декабря, завершился 20-й тур чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч, в рамках которого "Донбасс" и "Белый Барс" разгромили "Ледяных Волков" и МХК "Динамо", а "Кременчук" добыл сложную победу над херсонским "Днепром". Об этом сообщает пресс-служба чемпионата страны.

Фото: uhl.ua

"Донбасс" - "Ледяные Волки" 9:1 (1:0; 2:1; 6:0)

Тур стартовал в Дружковке, где действующий чемпион Украины принимал столичных "Ледяных Волков". Дончане, после двух поражений от "Кременчука" и победы в серии послематчевых бросков, соскучились по заброшенным шайбам и смогли прошить киевского голкипера 9 раз. И если в первом и втором периодах "Ледяные Волки" давали достойный отпор противнику и смогли завершить их с минимальными счетами, то в заключительном отрезке встречи у "Волков" почувствовалась усталость, а дончане стали более настойчивыми. Как результат - самым эффективным для донецкой команды стал именно третий период.



Стоит отметить, что по ходу матча форвард "Донбасса" Олег Шишлянников смог оформить хет-трик, а Виталий Лялька и Севастьян Карпенко записали себе в актив по две шайбы. Единственным голом киевлян в матче отметился Иван Федосов, который не позволил Богдану Дьяченко записать на свой счёт шатаут.



Уверенная победа 9:1 позволила "Донбассу" сократить отставание от второго места, которое занимает "Днепр", до 4 очков.

Видео: YouTube/УХЛ

"Белый Барс" - МХК "Динамо" 12:0 (4:0, 4:0, 4:0)

Если раньше все очные встречи между этими командами заканчивались с разницей в 4 шайбы, то в матче 20-го тура "Белый Барс" смог отправить в ворота харьковчан по 4 безответные шайбы в каждом периоде.



В этом матче "барсам" удалось полностью захватить контроль и навязать противнику свою игру, что моментально отображалось на табло. К слову, результативным этот поединок стал и в индивидуальном плане - дубли на свой счёт записало сразу три игрока "Белого Барса": Юрий Качан, Назар Ружников и Павел Таран. Также отметим, что голкипер "Белого Барса" Кирилл Кучер оформил третий шатаут кряду.



Таким образом, подопечные Константина Буценко с 28 набранными баллами прочно удерживают четвертую строчку в турнирной таблице. В свою очередь, харьковчане под руководством Александра Панченко прибывают в роли аутсайдера с одним баллом, после 18 поединков.

Видео: YouTube/УХЛ

"Днепр" — "Кременчук" 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

В Херсоне тур закрывали лидеры турнирной таблицы и соперники по прошлогоднему полуфинал "Днепр" и "Кременчук". Как всегда, матч команды провели, играя в зрелищный и атакующий хоккей, и создавали массу моментов у ворот противника, однако очередной хороший поединок провели Олег Петров и Вячеслав Новицкий.



И хоть "Днепру", усилиями Сергея Дорофеева и Александра Шибаева удалось открыть счёт в матче, однако эта шайба так и осталась единственной для "щук" в поединке 20-го тура. "Кременчук", в свою очередь, по разу отличился во втором и третьем периодах, благодаря шайбам Александра Пукса и Николая Киселева, и добыл победу в принципиальном поединке.



Таким образом "Кременчук" после победы в Херсоне набрал 53 очка и, продолжая лидировать в турнирной таблице, оторвался от "щук", занимающих второе место, на 12 баллов.

Видео: YouTube/УХЛ

Ранее сообщалось, что Украинская хоккейная лига провела первую в сезоне "Тренировку со звездой".

Также мы писали, что появилось видео самых ярких моментов матчей 19-го тура чемпионата Украины по хоккею.