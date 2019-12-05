Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук вернул выплаченные ему 39,6 тысяч гривен компенсации за аренду жилья в сентябре-октябре. Об этом сообщается на сайте парламента.

"Стефанчук Р. О. вернул в ноябре месяце 2019 года средства в сумме 39 650 грн 00 копеек полученных в качестве компенсации стоимости аренды жилья за сентябрь-октябрь 2019 года", - говорится в документе.

Но при этом в ведомости за ноябрь значится, что первый замспикера получил компенсацию за аренду жилья в размере 20 150 гривен.

Согласно обнародованному документу, всего за ноябрь компенсацию получили 122 депутата.

Ранее появилась информация о том, что первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук (фракция "Слуга народа") арендовал квартиру у своей тещи и получает компенсацию из бюджета "за жилье иногородним.

Также мы сообщали, что государство оплачивало жилье 120 нардепам-миллионерам.