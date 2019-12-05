В профильном комитете Верховной Рады на заседании 4 декабря поддержали предложения в новый Избирательный кодекс, которое поступило от Офиса президента.

Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает РБК-Украина.

По его словам, из текста кодекса была убрана возможность снятия кандидата с предвыборной гонки после того, как правоохранительный орган после проверки кандидата направляет информацию о нем в Центральную избирательную комиссию. В частности, речь идет о сообщениях относительно фактов нарушения кандидатом закона.

"Мы вчера на комитете учли еще некоторые предложения, которые поступили из Офиса президента. В частности, относительно СБУ. Была норма о том, что СБУ может посылать письма (в ЦИК - Ред.) относительно сепаратизма (во время проверки правоохранителями кандидатов - Ред.). Избирательные комиссии могли за это снимать с избирательной гонки. Мы это убрали. Ведь много возражений. Такая дискреция СБУ может влиять на ход выборов", - заявил Корниенко.

Отвечая на вопрос журналистов, каким образом будет происходить проверка кандидатов по новому избирательному кодексу, если СБУ будет иметь факты о совершении незаконных действий, Корниенко объяснил, что решение будет принимать не ЦИК, а суд.

"Будет Принимать решение суд. Если кто с этим иском обратится", - заявил Корниенко.

Ранее сообщалось, что избирательный кодекс могут принять уже на этой неделе.

Также мы писали, что Зеленский хочет сократить Избирательный кодекс вдвое.