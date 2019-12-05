В Верховной Раде отложили голосование за новую редакцию Избирательного кодекса с дополнениями президента Владимира Зеленского.

Как утверждают высокопоставленные собеседники "Страны" в депутатском корпусе, монобольшинство в лице пропрезидентской фракции "Слуги народа" (СН) согласилось с доводами других фракций, что из-за нескольких неоднозначных поправок, противоречащих, по мнению многих, демократическим принципам, проект принимать нельзя.

В ситуации разбиралась "Страна".

Переведи меня через Раду

Избирательному кодексу выпала непростая судьба. Как писала "Страна", инициаторами его внесения еще в 2015 году были спикер Рады прошлого созыва Андрей Парубий, бывший глава Комитета избирателей Украины, народный депутат Александр Черненко ("Блок Петра Порошенко") и народный депутат Леонид Емец ("Народный фронт").

В единый проект собрали правила избрания президента, парламента, местных советов и председателей, внеся существенные изменения.

Относительно выборов в Раду вводится пропорциональная избирательную систему с открытыми списками кандидатов от партий. Страна делится на 27 больших региональных избирательных округов, по территории совпадающие с областями.

Избиратели обязательно голосуют за партии и, по желанию, за их представителей, выдвинутых в округе. Кандидаты ранжируются по количеству отданных за них голосов.

Избирательный барьер для политсил составляет 4%.

Несмотря на принадлежность инициаторов законопроекта к тогдашнему провластному большинству, в первом чтении его приняли только в ноябре 2017 года. Как писала "Страна", по многим признакам успешное голосование было случайным.

Ко второму чтению депутаты подали аж 4568 поправок. Рассматривали их целый месяц с небольшим, и окончание этого сериала было трагикомическим. В преддверии досрочных выборов Рада лишь с 17-й попытки вернулась к пакету части поправок, собранных по итогам второго чтения и заседаний рабочей группы, а проголосовать в целом Парубий упрашивал лично, уйдя в депутатские ряды.

В итоге президент Зеленский все равно наложил вето на проект.

Подготовка к повторному рассмотрению с президентскими предложениями затянулась два с лишним месяца. Но запланированное на этот четверг голосование не состоялось.

Сразу после открытия утреннего заседания фракции "Батькивщины" и "Голоса" попросили о получасовом перерыве для консультаций со председателем Рады. Вернувшись в сессионный зал, спикер Дмитрий Разумков объявил о переносе голосования.

"Поскольку последние материалы к вопросу повестки дня относительно Избирательного кодекса (регистрационный номер 0978) пришли поздно, предлагается отложить его рассмотрение", - сообщил спикер, возражать которому никто не стал.

В "Голосе" по-другому объясняют перенос (записав его себе в заслугу).

"Мы с фракцией "Голос" дожали и сняли кодекс с повестки дня. Для чего? Потому что президент подал вето плюс 17 предложений (идей- мыслей), а в таблице для голосования их значительного больше.

Что это означает? Основание для Конституционного суда отменить кодекс и вернуть мажоритарку", - написал на своей странице в Фейсбуке народный депутат Роман Лозинский (“Голос”), отметив, что его фракция остается сторонником пропорциональной системы с открытыми списками, предлагаемой кодексом.

По его прогнозу, планируется принять документ уже в следующий вторник.

Впрочем, заместитель главы фракции "Батькивщины" Сергей Соболев в комментарии журналистам в кулуарах подтвердил, что аргумент о позднем внесении доработанной редакции кодекса таки звучал в кабинете спикера.

Не читал, но одобряю

Однако сильнее лидеров фракций возмутили поправки, внесенные по мере подготовки кодекса к повторному рассмотрению. Последнюю редакцию написал ответственный комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Часть из них обсуждались в кулуарах еще до совещания у спикера. Согласно одной из них, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получает право отменить регистрацию кандидата в президенты Украины, в народные депутаты и городских голов, если посчитает, что некие его действия вводят избирателей в заблуждение и препятствуют их свободному волеизъявлению. Предполагается, что эта норма направлена против технических кандидатов и "клонов" кандидатов (то есть кандидатов с похожими на фаворитом выборов именами).

Однако нет гарантий, что ее не применят и в борьбе против политических оппонентов, благо толковать можно по-разному.

Такие же подозрения вселяет право ЦИК отказывать кандидатам в регистрации на основании только письма СБУ о возможной причастности к преступлениями против государства или терроризма, но без решения суда или любого другого документа, подтверждающего статус подозреваемого или обвиняемого.

Обе нормы организация ОПОРА, которая занимается мониторингом избирательного процесса, назвала “сомнительными" с демократической точки зрения.

Неоднозначную реакцию вызвал блок поправок, касающихся предвыборной агитации. Предлагается считать одной из форм таковой призывы голосовать или не голосовать за того или иного кандидата и публичные оценки деятельности политиков.

Если кто-то займется агитации через интернет и конкретно в соцсетях, то он должен придерживаться требований этого кодекса и "законов Украины".

Контролировать всю агитацию во всемирной паутине будет Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Ему же отводится надзор за деятельностью в избирательную кампанию всех (!) СМИ, а не только по профилю.

Причем Нацсовет может использовать "материалы мониторинга, предоставленные общественными организациями,... к уставной деятельности которых относится вопросы избирательного процесса и наблюдениями за ним".

А еще Нацсовету хотят предоставить право заключать “договоры и меморандумы” с Фейсбуком, Ютьюбом и другими соцсетями с целью сотрудничества в "сфере противодействия распространения дезинформации и обеспечения прозрачности финансирования предвыборной агитации на платформах, следования другим требованиям этого кодекса и законов Украины".

Уже во время совещания у Разумкова выяснилось, что в провластной "Слуге народа" об этом всем плохо осведомлены. Во всяком случае у двоих участников встречи, с которыми пообщалась "Страна", сложилось такое впечатление.

"Арахамии (лидеру фракции СН - Ред.), Разумкову, Стефанчуку говорят, мол, что это за норма, как она вообще появилась? А они в недоумении, как-будто не читали кодекс", - говорит источник, попросивший об анонимности.

"Им объяснили, что в таком виде за проект голосовать другие фракции не будут, и они согласились с тем, что нужно отложить голосование и еще поработать над текстом. Если бы они попробовали протащить сами, такой скандал бы разразился, что им мало места было", - говорит другой собеседник из числа руководителей фракций.

В СН официально признают, что с кодексом еще нужно поработать.

В парламентских кулуарах первый замглавы фракции Александр Корниенко подтвердил журналистам, что паузу взяли "ориентировочно" до 17 декабря.

А для финализации документа создали "небольшую неформальную рабочую группу из членов комитета и других представителей других фракций, которые разбираются в избирательном законодательстве, для того, чтобы привести в соответствие вето президента с окончательным текстом".

Законодательный гибрид

Это будет сложная задача.

По крайней мере, один из инициаторов кодекса и (его соавтор), народный депутат восьмого созыва Александр Черненко говорит, что в целом законопроект, чью судьбу должна решить нынешняя сессия, содержит "фактически новую редакцию" кодекса.

"Одну часть его писали в ЦИК, другую - в Офисе президента, что-то рассматривалось на нескольких рабочих группах с привлечением общественности. А в результате дописались до того, что некоторые предложения президента противоречат его же замечаниям. Особенно это касается избирательных прав инвалидов или обеспечения гендерных квот", - написал Черненко на своей странице в Фейсбуке.

Он тоже выделил ряд проблемных моментов в новой редакции.

"Из текста выводятся разделы о ЦИК и Единый государственный реестр избирателей. Деятельность этих институтов и дальше будут регулироваться отдельными законами. Хотя через переходные положения в Избирательный кодекс в оба законы вносятся довольно серьезные изменения. Зачем это было сделано? Официальная версия - деятельность ЦИК и органов ведения реестра избирателей касаются не только выборов, а и референдумов, а поскольку в Кодексе о референдумах ни слова, то нужно оставить для ЦИК отдельный закон. Но настоящая причина намного банальнее. Действующий закон о ЦИК в комплексе с одним из решений Конституционног суда.... позволяет членам ЦИК, кроме голого оклада, получать к зарплате большие доплаты и надбавки. что делает доход члена ЦИК где-то в районе 150-200 тыс грн в месяц (а в предвыборный период в полтора-два раза больше). В случае потери действия нынешним Законом о ЦИК такая возможность исчезнет, поэтому сама комиссия и предложила исключить из Избирательного кодекса раздел о ЦИК", - утверждает Черненко.

Также он отметил, что в части местных выборов кодекс заработает только после того, как перестанет действовать нынешний закон, регулирующий эту часть избирательного процесса. "Это значит, что об открытых списках на следующий местных выборах можно забыть", - полагает Черненко.

Еще один противоречивый момент, как он считает, касается распределения мандатов в региональном списке.

"Избирательный кодекс, одобренный в прошлом созыве, предусматривает, что кандидат может “продвинуться” в региональном списке только при условии, если он опередит своих конкурентов хотя бы на один процент. В абсолютных цифрах это могло колебаться от нескольких десятков до нескольких сотен голосов. В границах избирательных регионов, где миллионы избирателей, это не так и много… Предлагается сейчас, что в региональном списке кандидаты меняют свое место по результатам в абсолютных числах. То есть если один кандидат набрал 10000 голосов, а другой 10001, то последний продвигается выше и имеет больше шансов получить мандат.

Чем это плохо? Одним из преимуществ открытых список называют то, что они уменьшают предвыборное напряжение, а таким образом - необходимость подкупа и фальсификаций, которые отличают мажоритарку. Упомянутая выше норма, когда один голос может повлиять на расстановку кандидатов в региональных списках - возвращает нас все эти проблемы мажоритарки", - написал Черненко.

Кодекс в итоге окажется соединением разных подходов и концепций, которое переживет еще не одно переписывание.

"Но нам расскажут об очередной большой победе", - резюмирует народный депутат восьмого созыва.