Пятница, 6 декабря, в Украине будет сухой и даже солнечной, если не набегут туманы. Об этом на своей странице в соцсети написала синоптик Наталья Диденко и добавила, что день может быть некомфортным для тех, кто плохо реагирует на высокое атмосферное давление.

"Ветер западный, юго-западный, порывистый, с порывами, поэтому ощущения будут холоднее, чем реальные показатели. Температура воздуха ближайшей ночью составит -1-5 градусов, на Западе -4-10 градусов, завтра днем ​​ожидается +2 +5 градусов, на крайнем юге до +5 +8 градусов", говорится в сообщении.

Также синоптик прогнозтрует, что в Киеве 6 декабря осадки маловероятны. Ночью 2-4 градуса мороза, днем ​​+2 + 5 градусов.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что Карпаты укрыло 15-сантиметровым слоем снега.

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