Число пострадавших во время пожара в одесском колледже увеличилось до 30 - ГСЧС
Количество пострадавших во время пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до 30. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС в четверг, 5 декабря.
Фото: od.dsns.gov.ua
"В результате пожара погиб 1 человек, 30 человек были госпитализированы в лечебные учреждения (1 человек выписан) и судьба 14 человек остается неизвестной", — говорится в сообщении.
Напомним, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже возник пожар. 4 декабря пожарным удалось локализовать пожар.
По данным на утро 5 декабря, единственная погибшая - 16-летняя студентка Ксения Бабенко.
Городской глава Одессы Геннадий Труханов предположил, что в здании не было отопления и пожар мог произойти в связи с тем, что в колледже пользовались электрообогревателями. Мэр объявил в Одессе двухдневный траур из-за пожара в колледже.
По словам студентов, во время пожара в колледже не прозвучало тревожных сигналов или объявлений, многие ученики не сразу узнали о возгорании.