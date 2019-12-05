Синод Православной церкви Украины под руководством митрополита Епифания принял решение создать для почетного патриарха Филарета (Денисенко) отдельную религиозную организацию в форме миссии. Об этом сообщает пресс-служба церкви в Facebook.

Священный синод ПЦУ, на котором сам Филарет не присутствовал "без уважительной причины", уделил внимание вопросу о положении почетного патриарха.

Как сказано в материале пресс-службы, учитывая прошлые особые заслуги в развитии церкви и с целью обеспечения достойного положения Филарета после ликвидации Киевской патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата, решено создать религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии.

Скриншот: Facebook/ Orthodox.in.Ukraine

Также за почетным патриархом сохранили право пожизненного проживания и использования для своей деятельности комплекса зданий по адресу: Киев, улица Пушкинская, 36. Кроме того, ему предоставили пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе столицы.

"Пожизненное материальное содержание почетного патриарха Филарета и финансирование религиозной организации в форме миссии осуществляется за счет отчислений от Владимирского собора города Киева и добровольных пожертвований", - сказано в заявлении о решении Синода.

Как писала "Страна", летом Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата, ликвидированного в связи с созданием ПЦУ.

А в начале ноября немногочисленные сторонники Денисенко провели крестный ход против ликвидации его церкви.