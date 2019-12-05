Новый владелец строительной компании "Укрбуд", ресторатор Дмитрий Федотенков прокомментировал для "Страны" ситуацию вокруг предприятия.

После покупки Федотенковым "Укрбуда" ее бывший владелец Максим Микитась объявил сделку незаконной.

Свою версию спора между старыми и новыми владельцами, жертвами которого могут стать тысячи покупателей квартир, Федотенков рассказал нашему изданию.

"Я с Микитасем познакомился полтора года назад через Майбороду (гендиректора "Укрбуд Девелопмент"- Ред.), с которым мы соседи. Затем в феврале этого года Микитась предложил мне выкупить корпус "Арсенала", который как раз выставили на СЕТАМ. Я вложил 12 млн долларов, и так мы стали партнерами. Но весной я узнал, что Микитась сфальсифицировал мою подпись и передал объект в залог. Сам он этот факт признал, и, собственно, остался мне должен. А в сентябре Майборода мне позвонил и сказал, что у них все очень плохо: продаж нет, насели проверяющие (было возбуждено несколько уголовных дел плюс начало расследование АМКУ - Ред.)", - сообщил Федотенков.

По его словам, у компании зависли 25 жилых комплексов, которые просто не за что строить.

"У меня на тот момент был личный вопрос к Микитасю - его долг. И я предложил, что могу войти в долю в "Укрбуд" и влить туда какие-то деньги. О чем, собственно, и подписали меморандум. И из 11 млн долларов я 9 млн уже передал. Сейчас приостановил финансирование, так как есть вопросы по расходованию этих средств. Но, понятно, что 11 млн не могли решить проблемы "Укрбуда", так как там дефицит средств был не меньше 50 млн долларов. Я привлек других инвесторов (их имена Федотенков назвать отказался - Ред.), но под условие, что нам должно быть передано 50% акций всех юрлиц и мы ставим свой топ-менеджмент. Плюс создается стабилизационый фонд на 500 млн гривен", - поделился подробностями новый хозяин компании.

Федотенков добавил, что сейчас дефицит средств в "Укрбуде" составляет не меньше 2 млрд гривен, нужно достроить 1,5 млн квадратных метров жилья. Самому "Укрбуду" это уже не по силам.

"Появилась реальная угроза, что "Укрбуд" рухнет. Это будет не просто "Элита центр", а десять "Элита центров". 25 ЖК и 13,7 тысяч покупателей квартир. "Укрбуд" постоянно жил с оборота. Деньги заходили, они их тратили, как свои. Об отчетности, балансе прибыли и убытков тут никто не слышал. Поэтому, когда продажи упали, деньги резко закончились", - обрисовал положение Федотенков.

По его словам, он уже провел переговоры с двумя крупными киевскими застройщиками - "Интергалбуд" и "Перфект групп" - о вхождении в проекты "Укрбуда". Те, как говорит Федотенков, не против, но готовы приступить к работам лишь получив заверение о поддержке от властей, что их не "закошмарят" силовики и контролеры.

"Была встреча с властями по этому поводу. Была обещана поддержка. Но пока ничего нет, а мы ждем", - рассказал Федотенков.

Подробнее о ситуации с компанией читайте в статье журналиста "Страны" Людмилы Ксенз.

Ранее "Страна" приводила заявление Максима Микитася, что "Укрбуд" по-прежнему принадлежит ему.