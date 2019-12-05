Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом "За заслуги" III степени известного телеведущего Сергея Притулу, который шел в Раду от "Голоса" под непроходным 30 номером, и солиста поп-рок-группы "Антитела" Тараса Тополю за волонтерскую деятельность.

Соответствующий указ №889 от 5 декабря размещен на сайте президента Украины.

Кроме того, среди награжденных указаны председатель Всеукраинской организации "Пласт" Станислав Андрийчук (орден "За заслуги"), волонтер и активистка гражданской инициативы "Армия SOS" Алина Михайлова (орден княгини Ольги) и волонтер и организатор благотворительного фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега (Крест Ивана Мазепы).

Ранее сообщалось, что Зеленский наградил орденом княгини Ольги режиссера фильма о Голодоморе Агнешку Холланд .

Также мы писали, что Зеленскому предложили наградить Порошенко званием Героя Украины.