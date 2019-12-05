Верховная Рада внесла изменения в календарный план своей работы и 12 декабря вместо работы комитетов проведет пленарные заседания. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Уточняется, что за соответствующее постановление №2533 проголосовали 229 народных депутатов. В частности, постановление поддержали 225 нардепов из фракции "Слуга народа" по два из группы "За будущее" и из числа мажоритарных депутатов. Остальные фракции не дали ни одного голоса.

Так, согласно принятому постановлению, нардепы 9-11 декабря и 13 декабря работают в комитетах.

Отметим, что 9 декабря в Париже состоится встреча в Нормандском формате.

Ранее "Страна" писала о том, что в Раде провалили голосование за кандидатуру Елизаветы Ясько на пост главы комитета по иностранным делам.

Также мы сообщали, что в Раде поддержали закон о военных закупках с доступам к контрактам для иностранных компаний.