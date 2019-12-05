На валютном рынке новый провал доллара. 5 декабря его курс по итогам торгов на межбанке потерял сразу 8 копеек, и остановился на 23,80-23,83 грн/$. Из-за этого средний наличный курс на продаже потерял 10 копеек и вышел на 23,90-24,0 (минимальный ценник - 23,82 грн/$), на покупке - 5 копеек (до 23,70-23,80 грн/$).

Ценовой провал был рыночным. Списать все на небольшой объем торгов и низкую ликвидность не получится. Валютчики наторговали на немалую сумму - более $220 млн. При этом главным покупателем доллара снова стал Национальный банк, который скупался по 23,83 грн/$, и приобрел, по оценкам казначеев, порядка $30 млн.

Курсовой провал доллара оказался неожиданным для многих, поскольку в начале торгов валюту достаточно резко разбирали. Больше иностранцы, которые выводили дивиденды (привычное явление для начала нового месяца) и меньше - наш бизнес. Продавцы потирали руки, и надеялись на подорожание "американца", однако им не повезло.

"Повышенный спрос на валюту со стороны нерезидентов и импортеров продержался не очень долго. Тренд достаточно быстро развернулся, и рынок пошел в обратную сторону", - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Все привыкли, что самые крупные распродажи на межбанке организовывают покупатели гривневых облигаций, преимущественно — западные инвестфонды. Однако их сегодня не было видно на торгах. Тон задавали отечественные экспортеры: и агросектор, и металлургические комбинаты.

"Они достаточно активно конвертировали свою выручку. Не исключено, что из-за ожидания нового укрепления гривны на фоне новостей о новых размещениях гособлигаций", - допустил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

На днях было опубликовано постановление Кабмина об увеличении в декабре внутреннего госдолга Украины на дополнительные 16,4 млрд грн. Власти открыто заявили, что таким образом будут закрывать дыру в госбюджете, которая образовалась из-за невыполнения плана поступлений от приватизации на 17,1 млрд грн (фактически выручили менее миллиарда).

Совершенно очевидно, что под новую порцию госзаймов Минфин будет размещать выпуски гривневых ОВГЗ. А главными их покупателями при снижении ставок в область 12% годовых станут исключительно иностранцы, для которых приемлемы такие доходности (украинские банки они не устроят, поскольку те привлекают депозиты под 13-16% годовых). Потому они будут заводить под свои приобретения доллар, и еще сильнее опускать его курс в Украине.

Эта версия сегодня обсуждалась активнее всего. Правда, была и вторая: что активнее конвертировать валюту начали госпредприятия, которых в очередной раз попросили заранее заплатить налоги, и поддержать бюджет. Который, как известно, был не выполнен по итогам ноября.

В обоих случаях, финансисты не исключают продолжение нынешнего тренда.

"Скорее всего, 6 декабря межбанк будет открываться в рамках 23,75-23,85 грн/$. Если компании продолжат также активно продавать валюту, то может увидим новое укрепление гривны", - резюмировал Гриненко.

Ранее "Страна" писала о том, что иностранцы опустили курс доллара, но поднять его может фактор "черной пятницы".

Также мы сообщали, что в последнюю неделю осени Нацбанк выкупил с рынка 184 миллиона долларов.