Суд постановил взять под арест на 2 месяца с правом залога в размере 2 миллиона 130 тысяч 100 гривен экс-прокурора Игоря Щербину, которого подозревают во взятке и связывают с Романом Трубой.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Как сообщалось, Специальная антикоррупционная прокуратура требовала взять под стражу бывшего начальника главного следственного управления ГПУ Игоря Щербину с правом залога в размере 3,6 миллиона гривен в качестве меры пресечения.

Напомним, 3 декабря сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Игорю Щербине, у которого недавно провели обыск. Щербину уличили в получении $75 тысяч взятки.

Как сообщала "Страна", Владимир Зеленский назвал Щербину правой рукой Трубы и потребовал проголосовать за закон о чистках в ГБР.

В тоже время, как писала "Страна", Труба уже давно не находится в тесной связи со Щербиной. Щербина, который в 2014 году был главным следователям по делам Майдана, является человеком Пашинского, против которого ГБР вело дело. И по нему сейчас Пашинский сидит в тюрьме. Но при этом Щербина козыряет на рынке своими якобы связями с Трубой. На чем и был пойман. И эта история была использована как дополнительный аргумент для голосования депутатов за закон о ГБР, который автоматически увольняет все руководство Госбюро.