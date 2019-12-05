Бизнесмен с ливанскими корнями Валид Арфуш стал вице-президентом международного новостного канала Euronews по региональному развитию и будет отвечать за работу СМИ в Восточной Европе и Центральной Азии. Об этом сообщает сам Euronews.

Украинцам Арфуш известен как издатель журнала о шоу-бизнесе "Папараzzи" и "хроникер" в программе Савика Шустера "Шустер Live".

Арфуш работает на Euronews много лет, где занимался бизнес-управлением. Его обязанности в новой должности связаны с развитием бизнеса, поиском возможностей для новых франшиз и инвестиций в совместную деятельность с другими компаниями.

Коммерческими сделками канала, обеспечивающими доход от рекламы, а также разработкой на совместных информационных проектов на медиа-платформах Euronews, будет заниматься берлинский офис. Им руководят директор по международным продажам Кьелл Штайн и директор по доходам Кэролин Гибсон.

В последний год компания Euronews начала сотрудничество с телекоммуникационными и медиагруппами Албании, Грузии и Сербии – с целью запуска франшиз. Euronews Albania первой запустила вещание в ноябре 2019 года. Каждая из франшиз предоставляет местные, региональные и международные новости на родном языке зрителей. Перспективные переговоры уже ведутся и в других странах Восточной Европы и Центральной Азии.

Помимо разработки модели франшизы, в Euronews за последние несколько лет произошли другие важные изменения. С 2017 года компания ввела 12 отдельных языковых версий на кроссплатформенной основе. Каждая версия предлагает специальный контент, созданный с учетом интересов местной аудитории.

Сейчас Euronews обеспечивает ежедневное и круглосуточное освещение мировых событий в 12 отдельных языковых версиях. Канал широко представлен на цифровых платформах. Он охватывает около 400 миллионов домовладений в 160 странах и 142 миллиона человек ежемесячно.

По данным компании по исследованию рынка Global Web Index, европейцы считают Euronews самым надежным и объективным международным новостным брендом, который опережает CNN international и BBC World News.

Как писала "Страна", в начале 2019 года появились слухи о разводе Арфуша с его спутницей Лидой Петровой, однако бизнесмен их опроверг.

Мы также рассказывали, что в 2017 году, после почти 6 лет работы, Euronews прекратил вещание на украинском языке.