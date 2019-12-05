Кандидатура нардепа от "Слуги народа" Елизаветы Ясько на должность главы комитета по иностранным делам провалилась. Во время голосования парламентарии дали всего 186 голосов за. Стоит отметить, что это, пожалуй, рекордный провал согласованного Зе-командой решения.

Елизавета Ясько, фото: facebook.com

Напомним, фракция "Слуги народа" и президент Зеленский на вечернем собрании 2 декабря согласовали кандидатуру 29-летней Елизаветы Ясько, которая должна была занять должность главы комитета по международным делам вместо попавшего в секс-скандал Богдана Яременко.

Ранее "Страна" сообщала, что известно про нардепа Елизавету Ясько, которая прославилась фейковой лесбийской фоткой.

Напомним, что по информации "Страны", из "Слуги народа" на кресло оскандалившегося Яременко претендовали шесть депутатов, но внутренним голосованием отобраны двое - заместитель председателя комитета парламента по правоохранительной деятельности Галина Михайлюк и глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько.