"Роль Зеленского в главной политической драме мира". "Страна" публикует перевод статьи журнала Time, на обложке которого появится Зеленский
"Страна" перевела статью американского журнала Time, на новой обложке которого появится фотография президента Украины Владимира Зеленского.
Фото: time.com
Как сообщалось, в новом номере выйдет статья под названием "Человек в центре" (The Man in the Middle). В ней пойдет речь о том, что американские демократы считают Владимира Зеленского жертвой превышения полномочий президента США Дональда Трампа. Поэтому американскому лидеру грозит импичмент. Но вместе с тем республиканцы рассматривают Зеленского как ключевого свидетеля доказательств невиновности Трампа.
"Страна" публикует полный перевод статьи Time о Зеленском:
"Я не боюсь вопросов импичмента": как президент Украины Владимир Зеленский играет свою роль в крупнейшей политической драме в мире
Украинский Владимир Зеленский оказался между рушащимся союзом с США и враждебной Россией
Год - это долгое время в политике. Достаточно долгое в случае с Владимиром Зеленским, комиком, избранным президентом Украины, чтобы перейти от съемочной площадки его киевского комедийного фильма к самой большой политической драме в мире, в которой американский президент может оказаться подвергнутым импичменту.
Демократы считают Зеленского жертвой злоупотребления властью президентом Дональдом Трампом, в то время как республиканцы рассматривают его как ключевого свидетеля в доказательстве невиновности Трампа. Ни одна из этих ролей не близка к тому, что Зеленский представлял для себя, когда он объявил о своей кандидатуре на пост президента в канун Нового года, хотя он знал, что в случае победы работа будет тяжелой и часто очень неприятной. Украина воевала с Россией в течение последних пяти лет, и его приоритетом на посту президента было бы предотвращение того, чтобы эта война унесла больше жизней - число, которое в настоящее время превышает 13 000, и продолжает расти.
Решение этой задачи будет означать столкновение с Владимиром Путиным, российским президентом, который впервые ввел свои войска в Украину в 2014 году. Но Зеленский также с самого начала задавался вопросом о Трампе и трудностях работы с ним. "Какой он?" - спросил он меня, когда мы впервые встретились в марте за кулисами его комедийного шоу, которое он использовал для продвижения своей кандидатуры на самый высокий пост в Украине. "Нормальный парень?" Втиснувшись между зеркалом и вешалкой для костюмов в своей гардеробной, 41-летний мужчина казался уверенным, даже дерзким, планируя покорить Трампа чем-то большим, чем мудростью и улыбкой. "Мы разберемся", - сказал он мне. "Я уверен, что мы будем ладить".
Все сложилось иначе. В тот момент в своей истории, когда Украина больше всего нужд в американской поддержке, Трамп старался изобразить нацию как коррумпированную, ненадежную и оппонирующую его администрации. Россия радовалась этим характеристикам. А ключевые союзники Украины в Европе надели маску холодного нейтралитета, выразив поддержку Зеленскому, одновременно добиваясь договоренностей с Путиным. Зеленский даже не может рассчитывать на откровенную поддержку дипломатов и чиновников США, которые столь горячо свидетельствовали о стратегической и моральной значимости его страны перед Комитетом по разведке Палаты представителей. Некоторые из них вышли из истории об импичменте, другие скоро уйдут в отставку, а один сказал TIME, что он "заляжет на дно", по крайней мере, до тех пор, пока проблема Украины не станет в Вашингтоне немного менее токсичной.
Зеленскому пришлось принять это. Когда мы встретились снова в ноябре, он постарел и изменился гораздо больше, чем можно было ожидать за восемь месяцев. Он был не просто более уставшим или более реалистом, но, казалось, уловил напряжение политической болезни, которую он когда-то ненавидел и хотел вылечить: цинизм. "Я живу здесь, - сказал он, когда мы сидели в президентских палатах, оглядываясь на позолоту и внушительную мебель, - как в крепости, из которой я просто хочу сбежать". Один из его ближайших помощников, Сергей Шефир, который также строил свою карьеру в комедии, прежде чем его друг стал президентом, едва впомнил, как мы встречались в марте на их шоу. "Это была другая жизнь", - сказал он мне.
Как и многие люди в Украине, Зеленский следил за ходом расследования импичмента в Конгрессе США. Не близко, говорит он, но достаточно, чтобы знать, в чем демократическое большинство обвинило Трампа. Почти все свидетели, которые давали показания перед расследованием, подтверждали, что Трамп заблокировал около 400 миллионов долларов в виде помощи Украине этим летом, чтобы оказать давление на правительство Зеленского. По словам этих свидетелей, цель Трампа состояла в том, чтобы получить помощь Украины в его кампании по переизбранию, начав поддельные расследования в отношении политических конкурентов Трампа - в частности, его главного оппонента в гонке 2020 года, бывшего вице-президента Джо Байдена, чей сын Хантер занимал пост в украинской энергетической компании. Несколько ключевых свидетелей назвали это "quid pro quo", или одолжением за услугу. Демократы сказали, что это равносильно взяточничеству. Трамп и его союзники назвали слушания охотой на ведьм с целью уничтожить его президентство.
Зеленский и его помощники молчали о слушаниях, не желая втягиваться еще глубже в политические битвы их самого важного союзника. Таким образом, 30 ноября, во время круглого стола с TIME и тремя другими изданиями, он затронул не вопрос, лежащий в основе импичмента, - то, что хотел Трамп, - а только свои собственные мотивы. "Послушайте, я никогда не разговаривал с президентом с позиции quid pro quo. Это не мое, - сказал он. – Я не хочу, чтобы мы выглядели как нищие. Но вы должнф понять. Мы на войне. Если вы являетесь нашим стратегическим партнером, то вы не можете ничего блокировать для нас. Я думаю, что это справедливо. Речь идет не о quid pro quo".
С самого начала своего пребывания в должности Зеленского, человеком, которому он поручил иметь дело с американцами, был Андрей Ермак, ранее работавший юристом в комедийной труппе президента. Высокий и внушительный, с громким голосом и привычкой колотить по столу, Ермак должен был управлять потоком запросов, чтобы исследовать политических конкурентов Трампа. Сначала они появились этой весной от личного адвоката Трампа Руди Джулиани, а затем от различных должностных лиц и дипломатов США, вовлеченных в кампанию давления.
Для Ермака это означало месяцы обсуждения этих расследований, открывать ли их и как объявлять о них публично. Все время, по его словам, он придерживался одного принципа: "Зеленский и его команда ни при каких обстоятельствах не будут вмешиваться во внутреннюю политику Соединенных Штатов Америки". Им удалось удержать эту линию достаточно до того, как поднялась тревога по поводу поведения Трампа и Джулиани по отношению к Украине. К началу сентября, когда новость об этой жалобе добралась до Конгресса, пакет помощи Украине был наконец разблокирован.
Облегчение Ермака длилось недолго. С началом расследования об импичменте в сентябре его страну снова втянули в центр партизанской битвы в Вашингтоне; только на этот раз это было показано по телевидению. "Честно говоря, мы устали от этих обсуждений", - сказал он мне в своем кабинете 4 декабря, в день, когда Судебный комитет Палаты представителей рассмотрел вопрос о новом раунде свидетельских показаний и дебатов. "Все время, что вы говорили об этом, у нас люди погибали на войне на востоке".
Эта война началась как реакция России на украинскую революцию, которая вывела страну на путь более тесного сближения с Европой в 2014 году и вынудила лидеров старого режима искать убежища среди своих покровителей в Москве. В феврале этого года Кремль нанес ответный удар, направив войска для оккупации украинского Крымского полуострова. К весне российские войска вызвали еще больший конфликт в регионе, известном как Донбасс, который является частью промышленного центра Украины на востоке. Миллионы людей с тех пор сбежали от боевых действий. Вооруженные Москвой сепаратисты захватили контроль над двумя крупными городами на Донбассе. Но даже несмотря на то, что Путин начал в этом году раздавать российские паспорта местным жителям, он не проявил интереса к включению этих земель в состав России, явно довольствуясь разжиганием конфликта, постоянным тормозом успеха своего соседа, его экономики и шанса интеграции с Западом.
Это главная драма, на которой Зеленский пытался сосредоточиться, тем более что Украина приближается к еще одному шансу на мир. 9 декабря в Елисейском дворце в Париже он должен впервые встретиться с Путиным. Встреча заставляет бывшую телезвезду, которая работает едва ли шесть месяцев, противостоять ветерану КГБ, находящемуся у власти в течение двух десятилетий, который до этого участвовал в жестоких войнах и выиграл их.
Вдали от поля боя все идет по желанию России. Расследование об импичменте привело американскую политику в отношении Европы в замешательство. Многие американские дипломаты, обладающие наибольшим влиянием в регионе, выступили с протестом против обращения Трампа с Украиной, или дали показания Конгрессу против Трампа, или сделали и то, и другое.
Тем временем Трамп и его защитники стали повторять обманчивые заявления Путина о том, что в президентские выборы 2016 года в США вмешались украинские политики, а не российские шпионы. Это полностью противоречило данным разведки США, которая задолго до этого пришла к выводу, что Путин приказал своим агентам украсть и распространить секреты кампании Хиллари Клинтон. Но Трамп упорно обвинял Украину. Путин был в восторге. "Слава Богу", - сказал он на бизнес-конференции за две недели до мирных переговоров в Париже. "Никто больше не обвиняет нас во вмешательстве в выборы в США. Теперь они обвиняют Украину".
У Зеленского не осталось иного выбора, кроме как довериться дипломатам из Германии и Франции, которые будут выступать в качестве посредников на переговорах в Париже. Стремясь наладить связь с этими странами, он пригласил на интервью за круглым столом 30 ноября их самые известные СМИ, а также репортера из Польши, самого ярого союзника Украины в Европейском союзе.
Один из них задал, казалось бы, простой вопрос: доверяете ли вы Путину? Для Зеленского это был прекрасный шанс спустить пар в адрес мучителя его страны и набрать несколько легких очков дома. Но он принял это по-другому. "Я никому не доверяю", - сказал он. "Политика - не точная наука. Вот почему в школе я любил математику. Все в математике было ясно для меня. Вы можете решить уравнение с переменной, с одной переменной. Но здесь у нас все - переменные". Даже про союзников Зеленский предположил: "Никто не может иметь никакого доверия. У каждого просто есть свои интересы".
Было трудно обвинить Зеленского в том, что он чувствовал себя одиноким. Двумя днями ранее он разговаривал по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая долгое время удерживала ситуацию с Украиной, требуя дисциплины среди европейцев, хотя некоторые из них призывали к отмене санкций, введенных против России за ее нападение на Украину. Но немецкая стена вокруг Зеленского тоньше, чем интересы немецкого бизнеса.
Даже когда Меркель готовилась к переговорам в Париже и призвала Путина к участию, она торопилась завершить энергетический проект с Россией, который потенциально может нанести ущерб экономике Украины в следующем году. Известный как "Северный поток 2", новый трубопровод обойдет Украину, доставляя российское топливо из Балтийского моря в Германию. Предполагаемые потери правительства Зеленского составят около 3 млрд. долл. США в год в виде доходов от транспортировки газа в Европу, что превышает сумму в 400 млн. долл. США в виде помощи, которую Трамп заблокировал этим летом и в начале осени. "Если он будет построен, то Украина сильно пострадает", - заявил TIME Андрей Коболев, глава государственной газовой компании Украины. "Единственный способ остановить это - санкции США".
Но это маловероятно, по крайней мере, до того, как трубопровод начнет функционировать в начале 2020 года. Многие официальные лица США, которые вели борьбу против этого проекта, в том числе главный из них Джон Болтон, недавно уволившийся советник по национальной безопасности Трампа - покинули администрацию, и расследование импичмента поставило вопрос о повестке дня США в Украине. "С уходом этих чиновников, - говорит Коболев, - мы видим значительно меньше людей в США, которые готовы обсуждать с нами этот вопрос. И это меня сейчас очень беспокоит".
Это беспокоит и Зеленского. Но он мало что может с этим поделать, если США его не поддержит. Несмотря на то, что число жертв возрастает каждую неделю из-за ночных обстрелов вблизи гражданских районов и постоянной угрозы снайперского огня, единственная активная война в Европе редко возглавляет вечерние новости в Париже, Берлине или Лондоне. Переговоры 9 декабря станут первым крупным мирным саммитом за последние три года с затянувшимися переговорами, в результате чего тысячи украинцев были убиты на своей родине. До этого в конфликте почти не было прорывов, и мирные переговоры шли кругами, как если бы это была их единственная цель. "Люди приезжали на эти встречи, намереваясь, чтобы ничего не произошло", - говорит Зеленский.
Он сомневается, что в этот раз все будет по-другому. Ведущий саммита, президент Франции Эммануэль Макрон, в ноябре сделал несколько замечаний, которые обеспокоили украинцев. Макрон сказал, что Россия больше не является врагом НАТО и должна рассматриваться как партнер. В интервью "Экономисту" французский лидер также предположил, что военный альянс НАТО, который гарантировал безопасность Европы после окончания Второй мировой войны, "переживает смерть мозга" и может больше не желать защищать свои государства-члены от нападения.
Замечания, которые отмечали официальные лица в Москве, вызвали столкновение между Меркель и Макроном. По сообщениям, во время частного ужина в ноябре канцлер Германии сказал Макрону, что она устала "собирать осколки" после его подрывных заявлений. "Снова и снова мне приходится склеивать разбитые вами чашки, чтобы мы могли потом сесть и выпить чашку чая вместе", - сказала Меркель, пишет New York Times.
На вопрос об этих замечаниях в нашем интервью Зеленский выглядел удивленным. "Он действительно так сказал?" - удивился президент, обращаясь к Макрону. Зеленский не обращал особого внимания на европейские ссоры; у него было достаточно проблем, с которыми нужно справляться дома. По мере приближения мирных переговоров сторонники жесткой линии и боевики в Украине обвинили его в капитуляции перед Россией, и его рейтинги популярности пошли в свободное падение. Но он отказался подчиниться их требованию вернуть Донбасс силой.
"Я этого не сделаю", - сказал он нам. "Я не могу отправить их туда. Как? Сколько из них умрет? Сотни тысяч, а затем начнется тотальная война, тотальная война в Украине, а затем и по всей Европе".
Когда интервью закончилось, появилась последняя возможность спросить его о расследовании импичмента, хотя эта тема внезапно показалась мелкой по сравнению с проблемами, которые решал Зеленский. Он не отмахнулся от этого вопроса, хотя он ясно понимал, насколько это опасно, насколько велик риск разозлить любую сторону во внутренней борьбе сверхдержавы. "Но я не боюсь вопросов импичмента", - сказал он, заставляя улыбнуться.
Он сказал, что послание, которое он имел для США и других "империй", было призывом вспомнить, что Украина - это отдельная нация, а не просто инструмент в играх иностранцев. "Я бы никогда не хотел, чтобы Украина была фигурой на карте, на шахматной доске крупных мировых игроков, чтобы кто-то мог бросать нас, использовать нас в качестве прикрытия, как часть какой-то сделки". Но если эти первые шесть месяцев правления и научили Зеленского чему-либо, что связано с миром, - это тому, что союзы могут меняться так же быстро, как и прихоти тех, кто принимает решения в мире. "Вот почему, - сказал он, когда мы встали, чтобы попрощаться, - на вопрос, кому я доверяю, я честно сказал вам: никому".
Ранее сообщалось, что Зеленский продлит особый статус Донбасса, а после Нового года сядет писать новый закон.
Также мы писали, что премьер России Медведев заявил, что Порошенко хотел войны и в эту "историю пытаются втянуть" Зеленского.