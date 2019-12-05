Львовские хирурги провели операцию по удалению опухоли весом в 20 кг. Уникальное врачебное вмешательство сделали 60-летней женщине. Об этом сообщает местное издание Galinfo.

К хирургам во Львове обратилась 60-летняя местная жительница Мария Климашевская. У нее образовалась огромная опухоль на передней поверхности бедра. Из-за этого женщина не могла самостоятельно ходить. Пациентка признается, что долго оттягивала поход к врачам в надежде, что "все пройдет само собой".

Пациентка, которой удалили опухоль. Фото: galinfo.com.ua

Группа хирургов, возглавляемая хирургом-онкологом Олегом Дудой, провели трехчасовую операцию. По словам врача, подобные случае редкость в мире, а в Украине это была первая операция по удалению настолько гигантской опухоли.

За ходом операции наблюдало множество врачей. Они планируют описать клинический случай для научного сообщества.

На момент операции вес пациентки составлял 170 кг, после нее - 142 кг. Климашевская отмечает, что сбылась ее мечта - снова самостоятельно ходить. Теперь женщина намерена сбросить лишний вес и изменить свой образ жизни. В это ее поддерживает семья.

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