Идеи Киева о смене состава Контактной группы и включении в нее переселенцев с Донбасса, которые проживают на подконтрольной Украине территории, полностью противоречат самой сути Минского процесса, призванного усадить противоборствующие стороны за стол переговоров для урегулирования конфликта.

Об этом заявила представитель так называемой "ДНР" в контактной группе, "глава МИД" Наталья Никонорова.

"Если Киев будет сам выбирать, с кем вести переговоры, то весь процесс теряет смысл. Очевидно, что украинская власть не хочет договариваться с представителями "республик", а планирует взамен выбрать "говорящие головы", которые будут выражать удобную для них точку зрения. Этого у них не выйдет. Ни мы, ни международные посредники Минского процесса, не допустим ревизии соглашений, утвержденных резолюцией Совета Безопасности ООН", - заявила Никонорова.

"Киевские власти открыто заявляют о том, что никогда не предоставят Республикам особого статуса, пытаясь подменить его понятием децентрализации, а также откровенно лгут о соответствии их Конституции положениям Комплекса мер. Напомню, что Комплексом мер предусмотрены параметры особого статуса, которые относятся именно к Донбассу: языковое самоопределение, полномочия местных органов по назначению представителей прокуратуры и судов, возможность заключать с Киевом соглашения относительно экономического, культурного и социального развития, возможность иметь нашу народную милицию и т.д. Именно это является особенностями, которые Киев обязан учитывать при проведении конституционной реформы по закреплению особого статуса Донбасса, в в соответствии с пунктом 11 Комплекса мер", - заявила "глава МИД".

Напомним, у Зеленского готовы начать выполнять Минские соглашения - в части закрепления особого статуса Донбасса в Конституции. Правда, на Банковой называют этот процесс иначе - децентрализацией. И делают массу других оговорок.

Судя по недавним заявлениям Зеленского, выборам на неподконтрольных территориях должна будет предшествовать некая демилитаризация "ДНР" и "ЛНР" - вывод незаконных, с точки зрения Украины, вооруженных формирований. То есть роспуск "Народной милиции республик".