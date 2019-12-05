Народные депутаты могут пройти специальное обучение в США по программе Конгресса в 2020 году. Об этом заявил зампредседателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, которую цитирует официальная Facebook-страница политсилы.

Зампредседателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Фото: Facebook/Слуга Народу

Как сообщается, уже с 2020 года народные депутаты будут проходить специальное обучение в США по программе американского Конгресса "Open World".

Отмечается, что в США приглашают нардепов всех фракций. Главное условие - это должны быть депутаты, которые впервые были избраны в парламет. То есть в США смогут улететь более 300 парламентариев.

"Американская демократия насчитывает более 200 лет. Но и у нас есть демократия. Главная ценность американской демократии - это институты власти. Мы хотим перенять опыт сильных институтов. Чтобы такой же сильной и надежной стала и Украина", - заявила Кравчук.

Скриншот: Facebook/Слуга Народу

Напомним, тренинг для "слуг народа" проходил с 29 июля по 4 августа в Трускавце. В нем приняли участие 263 народных избранника. Они жили в нескольких трускавецких гостиницах, в частности в "Rixos-Прикарпатье" и "Mirotel".

Команда преподавателей KSE в течение недели читала для будущих депутатов лекции по экономике, бюджетному процессу, публичной политике, рассказывала о децентрализации, образовании, обороне и тому подобное.

Недельный семинар для новоизбранных народных депутатов обошелся "Слуге народа" в 10 миллионов гривен.

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