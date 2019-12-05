Бизнесмен и депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, на которого покушались в воскресенье, но убили его малолетнего сына, вчера назвал тех, кого подозревает в заказе преступления.

Соболев на суде по избранию меры пресечения киллерам Левреге и Семенову озвучил имена Виктора Татькова, Артура Емельянова, Руслана Браславского, Павла Малика и Александра Грановского, Николая Будыки, Евгении Бурум и Михаила Иванюка.

Отец погибшего ребенка предложил всем перечисленным публично пройти детектор лжи на предмет причастности к преступлению.

Указанные Соболевым люди могут быть связаны с потерей его мариупольского бизнеса - в результате рейдерского захвата. Такой вывод можно сделать из более ранних заявлений отца убитого ребенка. И из списка указанных фамилий, которые могли иметь касательство к этому делу.

"Страна" разбиралась, что известно обо всех этих людях.

Виктор Татьков

Это судья, при Януковиче руководивший Высшим хозсудом Украины. Тот самом, в котором работал беглый судья Емельянов, чье имя стоит на втором месте в списке Соболева.

Татьков - донецкий судья, чей карьерный пик приходился на каденцию Януковича (его называли кумом экс-президента и генпрокурора Пшонки). В 2014 году он потерял место главы ВХСУ, а с 2016 года вследствие люстрации перестал вообще быть судьей.

Впрочем, летом Татьков выиграл суд по этому вопросу. Но снова был уволен решением Высшего совета правосудия. Правда, делал он это из-за рубежа: в 2016 году Татьков покинул Украину, став фигурантом уголовного дела по вмешательству в автоматическую систему распределения дел.

По этому делу он проходит вместе со своим замом - судьей Артуром Емельяновым, который, повторимся, тоже есть в "списке Соболева". Сейчас Татьков живет в ЕС, где добивается политического убежища, а Украина - его экстрадиции.

Суть претензий Соболева к Татькову (да и к Емельянову) - рейдерство, из-за которого бизнесмен потерял часть своей собственности.

Артур Емельянов

Емельянов тоже приехал в Киев по "донецкому призыву" - после победы на президентских выборах Виктора Януковича. Сейчас он фигурант ряда уголовных дел и находится за границей.

В октябре 2016 года судье вручили подозрение за вмешательство в автоматическую систему распределения дел в 2011-2014 годах. Через пару лет следствие заявило, что из-за этого вмешательства Украина проиграла России суд по делу корпорации ЕЭСУ и выплатила российскому Минобороны десятки миллионов гривен.

Тогда же, в 2016-м, Емельянова отстранили от работы. Но охота на судью началась еще раньше. Годом раньше в Лихтенштейне арестовали 13 миллионов швейцарских франков панамской офшорки, которой, по данным СМИ, владел судья и его супруга. Арест произошел по запросу из Украины, однако потом счета разморозили.

В 2017 году журналисты "Схем" заявили, что жена Емельянова владеет сетью отелей в Турции, ОАЭ и Австрии.

В сентябре 2018 года СМИ сообщили, что прокуратура Австрии начала расследование по факту похищения человека. Заявление подали владельцы украинский граждане, которые владели отелями на территории Австрии. Они заявляли, что Емельянов и его бизнес-партнер Малик (еще один фигурант "списка Соболева") организовали похищение одного из совладельцев отелей, чтобы вынудить его подписать мировоое соглашение в имущественном споре.

И, наконец, СБУ в прошлом году обвинила Емельянова в том, что он скупал недвижимость в Донецке, сотрудничая с местными властями и финансируя "ДНР". Впрочем, ни одно из этих дел пока не доведено до конца.

Ещё несколько лет назад Вячеслав Соболев обвинял Емельянова в организации травли и даже угрозах физической расправы. Еще одним участником этой травли Соболев называл экс-нардепа от "Радикальной партии" Дмитрия Линько, чей батальон "Святая Мария" кошмарил его по договоренности с Емельяновым (по крайней мере, так утверждал Соболев).

Руслан Браславский

Это адвокат родом из Донецкой области, который летом баллотировался в Раду по спискам "Батькивщины" Юлии Тимошенко. В Сети много статей, имеющих признак заказных, о том, что Браславский является соратником судьи Емельянова. Также его обвиняют в рейдрских захватах.

Сам Браславский заявил, что последний раз встречался с Соболевым в 2016-м или 2017-м году. Совместного бизнеса они не имели. "Были отношения как юриста и человека, который к нему обратился только в 2012 году", – сказал Браславский.

Судя из слов адвоката, его конфликт с Соболевым имеет какое-то отношение к сети супермарктов "Обжора", которыми бизнесмен владел в Донецке и в Мариуполе.

"Не понимаю, зачем он называет имена людей, причастных к супермаркетам "Обжора", при этом говорит, что с 2007 года никакого отношения к "Обжоре" не имеет, и в то же время называет имена причастных к "Обжоре" и говорит, что его могли "заказать". Об этом никто не задумывался? Славик на всей этой ситуации пытается вылепить из себя жертву. Он использует это событие, чтобы что-то получить. Это трагедия, а он ее использует в корыстных намерениях. Цинично использует", – заявил Руслан Браславский.

Павел Малик

Малик - украинский бизнесмен, адвокат и акционер многих предприятий в Украине.

Его причисляют к группе Татькова-Емельянова и обвиняют в рейдерстве, которое якобы осуществлялось под их крышей. Малик часто выступал инициатором исков от имени миноритатных акционеров, по которым хозсуды, подконтрольные Татькову и Емельянову, возбуждали дела.

Малик сейчас также находится за границей. Выше уже говорилось, что его имя фигурировало в скандале при похищении отельеров в Германии.

Александр Грановский

Бывший соратник Петра Порошенко и "смотрящий" за судами у экс-президента. Экс-нардеп от БПП, которые не смог попасть в новую Раду. Грановский приглядывал за судебной системой как раз в те годы, когда Соболев обвинял Емельянова и Татькова в отжиме у него собственности в Мариуполе.

Кроме того, Грановский, как считает Соболев, стоял за кампанией по заказным публикациям против него в СМИ.

Правда, позже мать погибшего мальчика Инна Соболева написала, что считает Грановского непричастным к убийству ее сына.

Сам Грановский заявил, что готов пройти детектор.

"Мне не знакомы чувства и состояние человека, который потерял ребенка. Очень надеюсь, что меня будут хоронить мои дети, как по-человечески правильно заметил Вячеслав Соболев в своем интервью журналистам. Несмотря на то, что Слава предположил, что я могу знать людей, причастных к этим чудовищным событиям, я зла не держу - уверен, родителям приходят на ум даже небылицы в эти минуты. Я полностью разделяю их горе…

Я конечно же принимаю предложение пройти проверку на полиграфе, чтоб как можно скорей отсечь такую версию… Слава Богу, что Слава не считает, что я лично к этому причастен, но почему-то думает, что мне могут быть известны какие-то обстоятельства этой трагедии…

Как только просмотрел запись интервью, я немедленно попробовал связаться с близким тебе человеком, Слава, с целью организации такой проверки. Мне этот человек обещал перезвонить через час. Уверен, до вечера мы согласуем логистику и поставим в этом вопросе точку".

Николай Будыко

Это мариупольский бизнесмен и владелец бренда "Щирый кум". А также активов Соболева в Мариуполе - в частности, магазина "Обжора". Соболев вел судебные тяжбы за возвращение магазина в свою собственность. Баталии между Соболевым и Будыкой часто заканчивались отключением света в магазинах и блокировкой их работы.

Михаил Иванюк

Иванюк - бывший сотрудник СБУ, который ушел служить в "Азов", где возглавлял внутреннюю безопасность ("метеослужба", как ее еще называют). Носил позывной "Булат".

Место службы "Булата", возможно, имеет отношение к мариупольскому бизнесу Соболева, вокруг которого у него был конфликт с Емельяновым и Татьковым ("Азов" базируется в Мариуполе).

Однако бывший СБУшник отрицает конфликт с Соболевым. Но подтверждает, что знаком с ним.

"Я в определенном шоке. Я не понимаю, почему он назвал мою фамилию рядом с другими. Я тогда был с ним в достаточно дружеских отношениях. Мы не конфликтовали. У него был конфликт с определенными лицами о праве собственности на объекты недвижимости в Мариуполе", – сказал Иванюк и согласился пройти полиграф.

В тоже время, по данным источников "Страны", "Булат", контактировал плотно с "Правым сектором", в состав которого ранее входил батальон "Аррата", где служили убийцы сына Соболева.

В бизнес-кругах Мариуполя "Стране" сказали, что добробатовцы активно участвовали в разбоках вокруг бизнеса Соболева. "Причем одни помогали отжимать, а другие помогали защищать", - говорят источники.

Евгения Бурун

Была руководителем сети супермаркетов "Обжора" в Донецке. В Украине проходит по уголовному делу о "финансировании террористов". По версии СБУ, под ее руководством (и с ведома Соболева) магазины "Обжора" функционировали в Донецке и платили налоги в казну "республики". Правда, по данным СМИ, она свою вину отрицала и Соболева не сдавала (в отличие от другого топ-менеджера "Обжоры" Елены Муртазиной, которая дала признательные показания).

В тоже время, как рассказали источники "Страны", в последние годы Соболев потерял контроль над бизнесом на территории "ДНР", но усиленно пытался его вернуть. Возможно, в этом конфликтом процессе и играла какую-то роль Евгения Бурун.