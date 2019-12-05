В Великобритании скончался 49-летний российский миллиардер Дмитрий Обретецкий, который попал под колеса авто, когда выгуливал свою собаку. Об этом сообщает The Telegraph.

Уточняется, что ДТП произошло еще 25 ноября в Оксшотте, графство Суррей. В аварию попали "три транспортных средства и пешеход, который в то время выгуливал собаку",- рассказали в полиции.

Собака олигарха от полученных травм погибла на месте, а ее хозяина госпитализировали. Но через несколько дней, 30 ноября, он скончался в больнице.

Дмитрий Обретецкий. Фото: telegraph.co.uk

По словам его друга, бизнесмена Павла Боровкова, Обретецкий жил в Лондоне последние восемь лет и занимался продажей недвижимости. Также он не исключает, что наезд авто мог быть умышленным.

"Вы знаете, водители в Лондоне очень осторожны, я не исключаю, что его умышленно сбили", - сказал Боровков.

Полиция продолжает расследовать обстоятельства аварии.

Бизнесмен владеет предприятием "Магнат". Свое дело он начал в Волгограде, после расширил бизнес на Урал и Москву. На сегодняшний день его компания работает по всей России. В прошлом году выручка "Магната" составила более девяти миллиардов рублей (около 3,5 миллиардов гривен - Ред.).

Ранее "Страна" писала о том, что под Одессой полицейский за рулем авто насмерть сбил мужчину.

Также мы сообщали, что во Львовской области иномарка насмерть сбила свидетеля ДТП между двумя авто и подводой.