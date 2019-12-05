После сегодняшней драки между нардепами Максом Бужанским и Гео Леросом, корреспонденты "Страны" узнали про манеру последнего нецензурно выражаться.

Как сообщил один из членов партии "Слуги народа" на правах анонимности, Гео Лерос - это известный матерщинникк, он не единожды позволял себе разговоры в таком тоне.

"На заседании фракции в этот понедельник он в микрофон сказал: "Какого х*я они здесь делают?" подразумевая депутатов Полякова и Скороход, которых исключили из фракции. Там такой кипиш был".

Напомним, сам Гео Лерос в закрытом чате "Слуг народа" разнервничался из-за того, что его коллега Ирина Верещук выступает в эфире на телеканале NewsOne вопреки распоряжению фракции. Он написал "Нех*й делать" в матерной переписке и не захотел извиняться.

Также "Страна" писала о том, кто такой Гео Лерос, как он связан с киевскими муралами и зачем хочет легализовать марихуану и эвтаназию.