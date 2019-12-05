Право требования на недостроенную квартиру может быть признано имущественным правом на недвижимость, если она оплачено. Такую правовую позицию выдал Киевский апелляционный суд по делу №761/7965/19, в котором рассматривался спор о жилье в недостроенной многоэтажке Киева.

"Статьей ст. 3 Закона Украины "Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине" определено, что имущественными правами признаются любые права связанные с имуществом, отличные от права собственности в том числе права, которые являются составными частями права собственности (права владения, распоряжения, пользования), а также другие специфические права (право на осуществление деятельности, использования природных ресурсов и т.д.). Истец в полном объеме проинвестировал строительство квартиры, в связи с чем в соответствии со ст.7 Закона Украины "Об инвестиционной деятельности", имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться объектами и результатами инвестиций, поскольку объекты и результаты инвестиций является собственностью инвестора", — подчеркивается в постановлении КАС.

По словам юристов, судебных споров о правах на недвижимости огромное количество по всей Украины. В первую очередь, из-за невыгодных и неоднозначных договоров, которые людей вынуждают подписывать строительные компании.

"Часто застройщики делают все, чтобы подольше не передавать человеку имущественное право на строящееся жилье, он получает только право требования. И все. Строителям это нужно, чтобы впоследствии потребовать доплату за недвижимость: или из-за того, что она в итоге выходит несколько большего метража, или чтобы возложить на инвестора всю оплату за оформление жилья, или по другой причине. Однако в итоге покупатели недвижимости не защищены и находятся в шатком положении, а иногда и становятся жертвами мошенников", — объяснил "Стране" проблему управляющий партнер АО "Suprema Lex" Виктор Мороз.

В деле №761/7965/19 ключевой проблемой стала передача прав на многоэтажку другой строительной компании.

"Очень часто, когда компании не справляются со строительством, инвесторы ищут нового подрядчика и достраивают многоэтажку уже с другой компанией. Однако новый застройщик зачастую запускает схемы, чтобы лишить некоторых покупателей жилья. Меняет нумерацию квартир и заявляет о том, что у людей нет еще прав на жилье. Одна и та же недвижимость продается фактически дважды без каких-либо последствий для застройщика. Однако если инвестор предоставит в суд все документы о покупке жилья, то и суд обязательно станет на его сторону. Четко определив его имущественное право на честно купленную квартиру", — рассказал "Стране" старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Правоведы говорят, что подобные истории, к сожалению, нередко случаются с покупателями жилья в новостройках.

"Споров много, и единой судебной практики в данном случае нет. Решения принимаются в пользу разных сторон, хотя чаще все-таки — в пользу людей. Чтобы меньше возникало споров в части имущественных прав на недостроенные квартиры, нужно четче выписывать законодательство: в первую очередь, откорректировать Гражданский кодекс и ряд профильных законов. Это не делают не просто так. А потому что в Верховной Раде, как известно, достаточно сильное строительное лобби", — резюмировал Виктор Мороз.

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