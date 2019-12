5 декабря партию "Слуга народа" потряс очередной громкий скандал. В сессионном зале Верховной Рады подрались однопартийцы Макс Бужанский и Гео Лерос.

Как выяснилось, драка произошла из-за женщины. В закрытом чате "Слуги народа" 30-летний Лерос позволил себе оскорбить экс-представителя Кабмина в Раде Ирину Верещук, одну из самых авторитетных депутатов фракции.

За нее и вступился Бужанский.

Разбирались, что произошло и из-за чего возник конфликт между "слугами народа".

Что произошло

О драке двух нардепов сообщили очевидцы. Видео или фото конфликта пока нет. Во время прямой трансляции из зала Рады было видно, как депутаты внезапно повернулись на шум, который доносился сзади. А спикер Дмитрий Разумков начал призывать коллег к порядку.

При этом Макс Бужанский заявил "Стране", что никого не бил. Другие очевидцы сообщили, что с Леросом они просто потолкались.

Лерос подтвердил факт драки. "Да, подрались с Бужанским, разошлись во взглядах. Из-за чего произошел инцидент, не считаю нужным комментировать, так как мы в одной фракции", - написал он в Facebook.

Высказались и в "Европейской солидарности". Там заявили, что конфликт произошел в их секторе.

"Он (Бужанский - Ред.) забежал в сектор "Европейской солидарности", затащил его (Лероса - Ред.) за колонны, и нашим депутатам пришлось останавливать драку", - написал нардеп Ирина Геращенко в Facebook.

Нардеп Антон Поляков добавил, что разнимали драку депутаты ЕС и Голоса. В зале поднялся шум и ажиотаж, а депутаты повскакивали с мест, чтобы увидеть драку.

Матерная переписка в партийном чате

Как выяснилось, причиной послужила переписка в чате "Слуги народа", где Лерос позволил себе матерные выражения в адрес Верещук. Та попросила извинений, но нардеп дал понять, что их не будет. В сеть попали скрины тех самых сообщений, вызвавших бурю в зале.

Их опубликовал пранкер Джокер. Как оказалось, переписка касалась похода Верещук на телеканал NewsOne вопреки распоряжению фракции, по поводу чего Лерос сильно возбудился. Публикуем расшифровку:

Зампредседателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук: В ближайшее время поставим вопрос, чтобы все, у кого есть большое желание , ходили на эти каналы - на самые важные вечерние эфиры

Гео Лерос: Так может тех, кто не слушает позицию партии, исключаем н@й как бы

Ирина Верещук: Коллеги приветствую. Меня зовут Ирина, если бы кто-то спрашивал. И да, я хожу на Ньюзван. Если, у кого-то есть вопросы, прошу задать мне их лично завтра. Спасибо.

Гео Лерос: Ахахахаха

Ирина Верещук: Если позволите, то просила бы без матов писать, господин Лео, а посмеемся завтра вместе, ок?

Гео Лерос: Н@й делать

Ирина Верещук: Надеюсь вы найдете время извиниться за маты, а остальное - все обговорим, спокойно и взвешено, если вы на это способны. С уважением.

Александр Ткаченко: Ирина, у нас было решение фракции - не ходить. А почему вас это не касается? Это я Гео перевожу.

Гео Лерос: У меня плотный график, лет через 8 давай.

Издание "Буквы" обнародовала видео, где Ирина Верещук листает переписку. "Нормально?" - спрашивает она у своего соседа по депутатскому креслу в зале.

Что заявили стороны конфликта

В комментарии "Стране" Лерос заявил, что ему не за что извиняться перед Верещук. "Пусть она покажет переписку и тогда мы посмотрим, кто будет извиняться. Речь не идет о нецензурной лексике к коллеге. Это вырванные слова из контекста. Конкретно ее никто не оскорблял. Я высказался нецензурно о самой ситуации", - сказал нардеп.

Ирина Верещук сказала, что Лерос в итоге извинился.

"Он (Лерос - Ред.) неполитическим способом высказывался в отношении меня в общем чате. Я сделала ему замечание и попросила, чтобы он сегодня пришел и извинился. Он не отреагировал. Я попросила фракцию отреагировать, фракция не отреагировала. Я у себя, где я сижу, рассказала об этом, и произошла такая ситуация. Те, кто это услышал - пошли к нему (Леросу - Ред.). И он все-таки попросил извинения и больше никого не обзывал. Вот и все", - рассказала она журналистам.

По ее словам, когда о переписке узнали ее соседи в зале, они просто попросили Лероса извиниться. "Я уверена, что его никто не бил, это просто была настойчивая просьба" - сказала она.

Максим Бужанский не комментировал драку. Сказал только, что никого не бил.

Что говорят в "Слуге народа"

Как сообщил один из членов "Слуги народа" на правах анонимности: "Гео Лерос известный матерщинник, он не единожды позволял себе разговоры в таком тоне. На заседании фракции в этот понедельник он в микрофон сказал: "Какого х"я они здесь делают?" подразумевая депутатов Полякова и Скороход, которых исключили из фракции. Там такой кипиш был".

Антон Поляков, ранее исключенный из фракции, после драки назвал Лероса подобием мужчины. "Сегодня в сессионном зале подрались Гео Лерос и Макс Бужанский. Подобие мужчины Гео позволил себе крыть матом Ирину Верещук. Бужанский, у которого мозги и все мужские признаки, очевидно, на месте (чего о Леросе явно не скажешь) заступился за нее и потребовал извинений", - написал нардеп.

Кто такой Гео Лерос

Гео Лерос - арт-куратор, художник. В рамках проекта City-Art и Art United Us создал около 70 муралов в Украине. Был куратором проекта "More than us" Министерства информационной политики, в рамках которого привез художников, которые нарисовали 8 муралов.

Для этого из государственного бюджета было выделено 3.6 млн гривен, но оказалось, что зарубежные художники рисовали их бесплатно.

После коррупционного скандала обещал отчитаться перед обществом, но не сделал этого.

Фото: Гео Лерос

Лерос - автор документального фильма о реформе полиции. Также снимал видеоклипы для украинских артистов. Был волонтером благотворительного фонда "Сестры победы".

В июне этого года был назначен внештатным советником президента Владимира Зеленского. Был избран в народные депутаты по списку "Слуги народа", в котором шел под номером 23. Уже будучи депутатом высказался в пользу легализации эвтаназии в Украине. Также Лерос инициировал работу над проектом закона о легализации использования марихуаны в медицинских целях.

Первым раскритиковал депутата Евгения Шевченко за выступление на российском телевидении - на передаче "Большая игра" на Первом канале. Лерос порекомендовал коллеге "прийти на сессию в костюме матрешки".