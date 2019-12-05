Верховная Рада во втором чтении 4 декабря приняла законопроект № 2045-1 о порядке предоставления статуса и социальных гарантий для добровольцев АТО.

"Страна" выяснила, что думают об этом законе сами добровольцы и военные.

Доброволец батальона "Донбасс" 2014 года, Юрий Савелло, позывной "Испанец":

"Принят очень нужный закон. Он даст возможность получить положенные государством льготы тем добровольцам, которые до сих пор не признаны участниками боевых действий. Хотя они воевали за Родину. Один из пунктов закона гласит о том, что тем добровольцам, за которых поручились трое их сослуживцев, будет предоставлена возможность получения УБД. Некоторые говорят, что это сомнительная норма, мол, этим могут воспользоваться какие-нибудь мошенники. Уверен, что этого можно легко избежать. Конечно, поручителей нужно проверять – где и как они воевали. Это достаточно легко сейчас сделать. Но те, кто воевали в добробатах, знают друг друга и "левым" в это число пролезть довольно трудно"

Доброволец батальона "Днепр-1" 2014 года, Роман Зиненко, позывной "Седой":

"Такой закон давно нужно было принять – до сих пор есть много добровольцев, которые не получили УБД и каких-либо льгот, хотя заслужили. Но дополнительно к этому закону необходимо четко проработать механизм предоставления статуса, и в частности – поручительства "побратимов" участника боевых действий. Иначе у нас в Украине появятся десятки тысяч самозванцев, неизвестно где, и как воевавших"

Доброволец батальона "Донбасс" 2014 года, Виктор Каминский, позывной "Жак":

"Мы шли воевать за Украину, за Родину, а не за статус УБД или какие-то льготы. Тогда никто из нас не думал о каких-то статусах, наградах или льготах от государства. Пункт закона о "поручительстве" за претендующего на статус участника боевых действий прописан довольно смутно. Почему-то кажется, что этим пунктом попытаются воспользоваться проходимцы. Нужно будет еще выяснять, а где и как воевали сами поручители".

Доброволец мобильной группы бывших бойцов спецназа 2014 года Вячеслав Н. :

"У меня нет УБД. Хотя мне предлагали дать этот статус еще в 2014 году. И побратимы есть, готовы поручиться. Но просить их об этом не буду. Я взял в руки оружие, бросил бизнес и ушел воевать за Родину, а не за льготы. Ходить и просить у государства льготы не собираюсь. Я вполне самодостаточный человек, чтобы заработать себе на жизнь. Но некоторым добровольцам, которые не получили такой статус, закон этот нужен. Особенно тем, которые стали инвалидами на войне"

Подполковник ВСУ Алексей В., в АТО с 2015 года :

"Закон-то правильный, но пункт о поручительстве побратимов очень загадочный. По-моему, это лазейка для аферистов. Самозванец находит еще трех таких же самозванцев, и они сочиняют вместе, как ходили в тыл к сепарам, партизанили и поезда пускали на откос. В общем, такие себе "тени" - помните, сколько таких "партизан" появилось в 2014 году? Вот только об их диверсиях почему-то никто не слышал. И поездов взорванных в тылу у сепаров, что-то не припомню. Зато помню, как добровольцы в 2014 году мародерствовали, обирали мирных людей в прифронтовых зонах. Уверен, что скоро появится куча псевдо-ветеранов АТО, которые получат этот статус "на кривой кобыле" - заручившись свидетельствами таких же проходимцев".

Сержант ВСУ Игорь М., в АТО с 2016 года:

"Приезжая на ротации в тыл, всегда диву даюсь, откуда там столько повоевавших ветеранов АТО? По-моему, их в Украине уже больше, чем воевавших во всю вторую мировую! Куча странных чуваков в камуфле, обвешанных какими-то левыми медальками, разгуливают по улицам. Рассказывают, как они "танчики зубами грызли" и лично на штык поднимали по пять сепаров за раз… По-моему, это та же ситуация, когда прокуроры ездят на пару дней на семинар в Краматорск и потом получают УБД. За пять лет войны УБД получила куча "левых" людей, никогда не воевавших. А с принятием этого закона у нас в Украине каждый второй станет "ветераном""

Майор ВСУ Юрий, позывной "Квадрат", в АТО с 2014 года:

"Уверен, что этот пункт – о поручительстве троих сослуживцев для получения УБД – просто лазейка для мошенников. Дальше стоит ждать такой ситуации – сидел какой-то товарищ на камбузе где-нибудь в десяти километрах от передка пару месяцев, чистил картошку. Так вот теперь такой "воин" может претендовать на УБД. А поручатся за него такие же "побратимы", которые вместе с ним каши варили…"

Сержант ВСУ Олег В., в АТО с 2014 года:

"Закон как бы нужный, но дальше все может случиться как всегда у нас. Я за пять лет видел разных добровольцев. Одни реально и классно воевали, другие – околачивались в Марике, Краматорске или Курахово по базам и на передок выезжали, хорошо, если раз в два месяца. На часок – другой. Стрельнут наугад из окопа и домой, на базу бегом. Типа – повоевали, достаточно.. Таких бойцов и среди армейских всегда до х…я. А в тылу все эти "терминаторы" по-моему, даже спят в камуфляже. Мол, вот какие боевитые бойцы.. Уже сейчас среди нынешних УБДшников – половина таких "левых". А после принятия этого закона их станет еще больше".

Ранее "Страна" сообщала, кто и как по новому закону получит статус участника боевых действий.