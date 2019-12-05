Глава ПЦУ Епифаний, ранее разрешивший своей пастве отмечать Рождество 25 декабря, заявил, что для переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря в Украине сейчас не время. Об этом он заявил в интервью BBC.

"Как Православная церковь Украины (ПЦУ - Ред.) мы не против изменения церковного календаря и даты празднования Рождества, ведь это не догма. Но сейчас это еще неактуально. Для изменения календаря нет поддержки со стороны украинского общества", - отметил он.

При этом Украинская (УПЦ), Грузинская, Сербская, Польская и Иерусалимская православные церкви и Украинская греко-католическая церковь празднуют этот Праздник 7 января.

Напомним, что ранее Епифаний заявлял, что украинцы могут праздновать Рождество и по григорианскому календарю - 25 декабря, если они этого хотят.

В Украине второй год 25 декабря является официальным выходным днем. В ноябре 2017 года Рада приняла закон об объявлении выходным 25 декабря. Его подписал тогдашний президент Украины Петр Порошенко. В Украине является выходным и 7 января, когда отмечают Рождество Христово по юлианскому календарю.

Как сообщала "Страна", руководитель Службы Безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов сказал, что он верующий и ходит в храм Украинской православной церкви (УПЦ).

"Хожу в Свято-Введенский монастырь. Этот храм принадлежит Московскому патриархату, которого в действительности не существует и который выдумали политики для разделения на своих и чужих, цинично используя веру в политических игрищах", - заявил глава СБУ.

Также "Страна" разбиралась, как нарастающий конфликт между Папой Римским и УГКЦ может привести к новому церковному расколу в Украине.