Концепция поменялась. Глава ПЦУ Епифаний заявил, что украинское общество пока не готово праздновать Рождество 25 декабря
Глава ПЦУ Епифаний, ранее разрешивший своей пастве отмечать Рождество 25 декабря, заявил, что для переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря в Украине сейчас не время. Об этом он заявил в интервью BBC.
"Как Православная церковь Украины (ПЦУ - Ред.) мы не против изменения церковного календаря и даты празднования Рождества, ведь это не догма. Но сейчас это еще неактуально. Для изменения календаря нет поддержки со стороны украинского общества", - отметил он.
При этом Украинская (УПЦ), Грузинская, Сербская, Польская и Иерусалимская православные церкви и Украинская греко-католическая церковь празднуют этот Праздник 7 января.
Напомним, что ранее Епифаний заявлял, что украинцы могут праздновать Рождество и по григорианскому календарю - 25 декабря, если они этого хотят.
В Украине второй год 25 декабря является официальным выходным днем. В ноябре 2017 года Рада приняла закон об объявлении выходным 25 декабря. Его подписал тогдашний президент Украины Петр Порошенко. В Украине является выходным и 7 января, когда отмечают Рождество Христово по юлианскому календарю.
Как сообщала "Страна", руководитель Службы Безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов сказал, что он верующий и ходит в храм Украинской православной церкви (УПЦ).
"Хожу в Свято-Введенский монастырь. Этот храм принадлежит Московскому патриархату, которого в действительности не существует и который выдумали политики для разделения на своих и чужих, цинично используя веру в политических игрищах", - заявил глава СБУ.
Также "Страна" разбиралась, как нарастающий конфликт между Папой Римским и УГКЦ может привести к новому церковному расколу в Украине.