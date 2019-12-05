Фото президент Украины Владимира Зеленского появится на обложке авторитетного американского журнала Time, который выйдет в продажу 16 декабря. Об этом издание сообщило на своей странице в Twitter.

Фото: time.com

"Человек в эпицентре. Президент Украины Владимир Зеленский оказался в ловушке между Путиным и Трампом", - сообщается на обложке.

Фото: twitter.com

В свежем номере будет опубликована статья под названием "Человек в центре" (The Man in the Middle). В ней пойдет речь о том, что американские демократы считают Владимира Зеленского жертвой превышения полномочий президента США Дональда Трампа. Поэтому американскому лидеру грозит импичмент. Но вместе с тем республиканцы рассматривают Зеленского как ключевого свидетеля доказательств невиновности Трампа.

Фото: time.com

Также авторы статьи считают, что Зеленскому предстоит столкнуться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы прекратить войну на Донбассе.

Ранее "Страна" писала о том, что у Зеленского назвали желаемую дату выборов на Донбассе.

Также мы сообщали, что Зеленский заявил, что разговоры Трампа о коррупции в Украине вредят стране.