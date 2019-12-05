Депутаты от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко и Владимир Арьев обратились с требованием к главе СБУ Ивану Баканову запретить участникам российской блат-поп группы "Воровайки" поводить гастроли на территории Украины в 2020 году.

Об этом сообщил нардеп Гончаренко на своей странице в Facebook.

"Недопустимо, чтобы люди, которые открыто поддерживают военную агрессию на Донбассе и заявляют о своей антиукраинской позиции, выступали со своими провокационными песнями в Украине. Самое шокирующее, что концерт этих "тюремных шансонье" в Киеве анонсируют накануне памятной даты с дня расстрела Небесной сотни", – говорится тексте.

Также депутаты напомнили, что анонс концертов группы уже вызвал волну негодования, в связи с чем они рассчитывают, что "СБУ это понимает и примет соответствующие меры".

Фото: Facebook/Олексій Гончаренко

Скриншот: Facebook/Олексій Гончаренко

Ранее сообщалось, что в соцсетях призывают СБУ не допустить концерты группы "Воровайки" в Украине. Призыв опубликовал журналист Александр Рудоманов. Рудоманова возмутило, что звезды шансона должны были выступать в "ДНР" и "ЛНР", а также текст песни "Хохлы".

Также мы писали, что парочка с флагами Украины и России обнялась на концерте Макса Коржа в Польше.