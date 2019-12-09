На переговорах по газу между Украиной и Россией, которые состоялись сегодня в Париже на уровне президентов, не были достигнуты договоренности, и переговоры будут продолжаться.

Об этом сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы договорились продолжать договариваться", - сказал он журналистам в кулуарах Елисейского дворца.

При этом Витренко отметил, что несмотря на прошедшие переговоры, "Нафтогаз" не намерен отказываться от предъявленных "Газпрому" требований по компенсации.

По его словам, российский президент не согласился на это, поэтому переговоры продолжаться.

"Дальнейшие переговоры, как и раньше, будут продолжаться с участием Евросоюза, в трехстороннем формате", - добавил Витренко.

Ранее Витренко ответил Медведеву на слова об "отношениях с нуля", что Украина готова забрать деньги газом, но прощать долг не собирается.

Также отметим, что сегодня Путин и Зеленский прообщались более полутора часов.