5 декабря в эфире СТБ показали, как прошла 15 неделя на шоу "Зважені та щасливі" 9 сезон. В этом выпуске показали экстремальные гонки на тракторах по полю.

За руль трех тракторов сели мужчины, а женщины в команде должны были верхом на шине собирать другие шины на полном ходу. Поскольку у Николая Ворошнова партнера не было, поэтому за руль четвертого трактора села ведущая Анита Луценко, а он оседлал шину.

Под желтую линию после взвешивания попал Женя из команды коричневых и Коля из команды красных. В свою защиту Женя сказал, что для него важно оказаться в одной номинации со своим соперником на проекте, с которым они сцепились на предыдущей неделе. Он сказал, что уважает его моральные качества. Также он сказал, что жалеет о том, как он относился к своей предыдущей партнерша по команде Римме и что нужно было бы быть более сдержанным.

Николай сказал, что ему вновь хочется ощутить победу и что он борется не только за себя, но и за Анну Богачову, которая выбыла раньше.

Желтые проголосовали против Жени. Розовые - против Коли. В итоге решение принимала Анита Луценко.

На 15 неделе проект покинул Николай Ворошнов - победитель первого сезона. В 9 сезоне он появился с еще большим весом, чем в первый раз - 220 кг. За 15 недель на проекте он сбросил 57 кило и стал весить 163 кг. После первого сезона он уехал в Канаду, где играл в хоккейной команде, а когда вернулся в Украину в 2014-м году, отправился воевать на Донбасс.

Смотреть Зважені та щасливі 9 сезон от 05.12.19 можно на канале СТБ. На ютуб 15 выпуск появится 7 декабря.