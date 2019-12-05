Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева вошла в топ-16 женщин, которые вдохновляют. Рейтинг был составлен международной деловой газетой Financial Times.

Издание уточняет, что подобный рейтинг составляется ежегодно в декабре. В этот раз было получено более 100 номинаций женщин, которые, по мнению читателей, открыли новые возможности в 2019 году или привлекли внимание к некоторым из наиболее важных проблем нашего времени, будь то в их собственном сообществе, на национальном или международном уровне. Из общего количества выделили 16 наиболее вдохновляющих.

"Отличным кандидатом была бы Валерия Гонтарева, бывший руководитель Национального банка Украины, столкнулась со всевозможными атаками, физическими, юридическими и репутационными, за ее борьбу с коррупцией в Украине", - отметил комментатор издания Джордж Хорсингтон.

Также в число вдохновляющих женщин попали:

эко-активистка Грета Тунберг;

борец за сохранение Великобритании в Европейском союзе и противник Brexit Джинна Миллер;

премьер-министр Новой Зеландии Ясинда Арден;

филиппинская правозащитница Лейла де Лиму;

американский сенатор Элизабет Уоррен;

датский политик, комиссар Евросоюза по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер;

капитан судна Карол Ракете, которая вела спасательный корабль с беженцами и которую обвиняют в содействии нелегальной миграции.

Фото: ft.com

Напомним, Валерия Гонтарева обозвала Луценко и Шокина коррумпированными и неэфффективными.

Также мы сообщали, что Гонтарева заявила, что постоянно получала угрозы от Коломойского на посту главы НБУ.