Лидеры "нормандской четверки" приняли по итогам встречи в Париже коммюнике.

Документ состоит из предисловия и трех пунктов.

В нем сказано, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский договорились продолжать считать Минские соглашения по Донбассу базисом работы в "нормандском формате".

За эти 4 месяца страны должны на уровне МИД и помощников согласовать вопросы по политической части.