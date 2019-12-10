Опубликовано итоговое коммюнике встречи в нормандском формате - Документмита в Париже
Лидеры "нормандской четверки" приняли по итогам встречи в Париже коммюнике.
Документ состоит из предисловия и трех пунктов.
В нем сказано, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский договорились продолжать считать Минские соглашения по Донбассу базисом работы в "нормандском формате".
За эти 4 месяца страны должны на уровне МИД и помощников согласовать вопросы по политической части.
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