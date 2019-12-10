Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил во время брифинга по итогам переговоров в Париже 9 декабря, что новая встреча лидеров Нормандской четверки состоится через четыре месяца.

Как уточняется, за эти 4 месяца стороны на уровне МИД и помощников должны согласовать вопросы по политической части.

Сегодня в Париже проходила встреча нормадской четверки. Цель - достижение договоренностей о мире на Донбассе и выполнении минских соглашений. "Страна" следит за всеми событиями, которые происходят в Париже и Киеве.

Ранее Владимир Зеленский назвал четыре условия по Донбассу. Читайте в нашем материале, с чем президент Украины поехал на нормандскую встречу.