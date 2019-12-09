Информация, которая поступает из различных источников еще до начала пресс-конференции участников встречи нормандской четверки, говорит о том, что прорыва в мирном процессе не произошло, а единственная реальная договоренность - это обмен пленными.

Правда, пока вся эта информация носит неофициальный характер.

Итак, что известно на данный момент?

1. По особому статусу и выборам не договорились.

По информации журналиста Алеси Бацман, которая находится в Париже, во время встречи Нормандской четверки украинская сторона не согласилась вносить изменения в Конституцию об особом статусе частей Луганской и Донецкой областей.

Также не удалось договорится и по проведению выборов на неподконтрольных территориях из-за нерешенного вопроса по границе. Зеленский хотел сначала получить контроль над границей, а потом уже провести выборы, но Путин с этим не согласился.

Таким образом, выборов в 2020 году на Донбассе, скорее всего, не будет.

2. По разведению войск по всей линии фронта не договорились

Источники российского издания "Коммерсантъ" заявили, что сторонам не удалось достичь договоренностей по разведению войск по всей линии фронта. На этом настаивала российская сторона, но якобы не поддердала украинская.

Правда, по другой информации, достигнуты договоренности о разведении войск на еще трех участках.

3. По газу договорились договариваться

Противоречивая информация поступает по переговорам по газу. Российские телеграм-каналы пишут, что по транзиту достигнута договоренность. Но исполнительный директор НАК "Нефтегаза", который присутствовал на встрече, сказал, что договоренностей пока нет и переговоры будут продолжены.

4. По заключенным вроде как договорились

Пока единственная тема, по которой, по неофициальной информации достигнуты договоренности - это обмен заключенными.