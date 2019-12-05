К прослушиванию кабинета директора Государственного бюро расследований Романа Трубы причастен его подчиненный. Такое заявление сделал сам Труба во время беседы с журналистами, передает "Украинская правда".

"По поводу прослушивания. К этому причастны правоохранители. Но ответ окончательный должно предоставить следствие", - сказал Роман Труба, добавив, что к прослушиванию "причастен действующий работник ГБР".

По словам главы ГБР, техника для прослушивания была установлена ​​в период, когда ведомство начало открывать первые уголовные производства по экс-президенту Петру Порошенко.

На вопрос, его ли голос был на слитых в сеть записях, он ответил: "Проблема не в том, чей там голос. Эти разговоры, которые есть, их не было. 21 век. Мы можем скомпилировать любой голос".

Таким образом Труба назвал слитые записи скомпилированными. Он еще раз подтвердил, что общался с главой Офиса президента Андреем Богданом, однако не обсуждал с ним вопросы "преследования Порошенко".

Ранее "Страна" писала о том, что Роман Труба анонсировал еще одно подозрение Порошенко.

Также мы сообщали, что Труба назвал "большой угрозой" приход на его должность человека из Генпрокуратуры.