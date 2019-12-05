Стали известны подробности переписки в парламентском чате "слуг народа" Sluga Speakers - после которой нардеп Максим Бужанский подрался с однопартийцем Гео Леросом.

Ее опубликовал пранкер Джокер. Как оказалось, она касалась похода Верещук на телеканал NewsOne вопреки распоряжению фракции, по поводу чего Лерос сильно возбудился.

Ранее часть этой переписки сфотографировало издание "Буквы". Там обсуждались законопроекты, рассматриваемые сегодня. В этом контексте шла и письменная перепалка Ирины Верещук и Гео Лероса.

"Если позволите, то просила бы без матов писать, господин Гео, а посмеемся завтра вместе, ок?" – написала Верещук.

"Нех*й делать", - ответил Лерос.

"Надеюсь, вы найдете время извиниться за маты, а остальное – все обсудим спокойно и взвешенно, если вы на такое способны. С уважением", – написала ему Верещук.

В ответ Лерос дал понять, что извиняться не намерен. "У меня плотный график, лет через 8 давай", – написал он, обращаясь к женщине на "ты".

При этом Леросу 30 лет, а Верещук - на десять лет его старше.

Издание также опубликовало видео этой переписки.

Ранее Ирина Верещук рассказала свою версию переписки с Леросом.

После конфликта с Бужанским, который требовал извиниться перед Верещук, Лерос заявил "мы еще посмотрим, кто будет извиняться".