Нормандская четверка не договорилась о выборах в Донбассе в 2020 году - журналист
По итогам встречи лидеров стран Нормандской четверки в Париже сообщается, что выборов в Донбассе в 2020 году, как планировалось ранее, не будет. Об этом пишет в своем Facebook украинская журналистка Алеся Бацман.
Также Бацман отметила, что стороны не договорились по поводу границы.
"По границе не договорились. Выборов в 2020 году на Донбассе пока не будет. Но диалог продолжат..." - написала Бацман.
Скриншот: Facebook/ alesia.batsman
Как писала "Страна", в преддверии встречи Нормандской четверки помощник президента Украины Андрей Ермак назвал ориентировочную дату выборов в Донбассе: 31 октября 2020 года.
Ранее мы сообщали, что на встрече в Париже лидеры стран не смогли договориться о разведении сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения.