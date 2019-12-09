По итогам встречи лидеров стран Нормандской четверки в Париже сообщается, что выборов в Донбассе в 2020 году, как планировалось ранее, не будет. Об этом пишет в своем Facebook украинская журналистка Алеся Бацман.

Также Бацман отметила, что стороны не договорились по поводу границы.

"По границе не договорились. Выборов в 2020 году на Донбассе пока не будет. Но диалог продолжат..." - написала Бацман.

Скриншот: Facebook/ alesia.batsman

Как писала "Страна", в преддверии встречи Нормандской четверки помощник президента Украины Андрей Ермак назвал ориентировочную дату выборов в Донбассе: 31 октября 2020 года.

Ранее мы сообщали, что на встрече в Париже лидеры стран не смогли договориться о разведении сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения.