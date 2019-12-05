Адвокат президента США Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани встретился с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным, уволенным по требованию бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Об этом передают Украинские новости со ссылкой на информированный источник.

"Уже была одна встреча в ходе визита Джулиани", - сказал он. Собеседник не сообщил, что обсуждалось на этой встрече. При этом он сообщил, что в ближайшее время состоится еще одна встреча Шокина и Джулиани. Она может пройти как в Украине, так и заграницей.

"Вторая встреча обсуждается. Возможно это будет в Украине, а возможно и за границей", - отметил источник.

Палата представителей Конгресса США инициировала процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на украинского Президента Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды - расследования против соперника на предстоящих президентских выборах в США Байдена.

Как сообщала "Страна", адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани 4 декабря прилетел в Киев. Он планирует встретиться с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным и прокурором Константином Куликом.

В связи экс-вице-президента США Байдена и коррупции в Украине разбиралась Олеся Медведева: