Борис Герман, бывший руководитель совместного украино-немецкого оружейного предприятия "Шмайсер", которого украинский суд считает организатором покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко, уехал в Израиль. Кроме того, он заявил, что готов выступить свидетелем на процессе против экс-президента Петра Порошенко.

Борис Герман в Израиле. Фото: bombus.me

Об этом пишет издание Bombus.

"Я постараюсь Пивоварника вытащить сюда, и найти Бабченко, и сделать селфи втроем с пивом. <…> Надо его найти и домой завалиться с вопросом о продаже славянского шкафа. Желательно в форме СС", – шутит Герман. Вячеслав Пивоварник, по версии Киева, – заказчик "убийства" и руководитель "секретного личного фонда Путина", по словам самого Пивоварника – экс-резидент Службы безопасности Украины (СБУ) в России.

По мнению следствия и суда, весной 2018 года Борис Герман получил от Пивоварника деньги и список людей, которых надо убить по приказу из Москвы. Первым в списке значился российский журналист Аркадий Бабченко, известный резкой критикой внешней политики Кремля и проживавший в тот момент в Киеве. Герман для исполнения заказа нашел бывшего иеродьякона и ультраправого активиста Алексея Цымбалюка. Однако Цымбалюк сдался СБУ. Вместо убийства была организована постановка.

В свою очередь, Герман и Пивоварник тоже называют себя агентами СБУ и жертвами провокации со стороны бывшего работодателя. Будто бы "руку Москвы" специально придумали, чтобы поддержать падавший рейтинг Петра Порошенко.

Как сообщается, Пивоварник сумел скрыться в Европе, а Герман был арестован. Изначально он не признал вину, но позже изменил показания, получил 4,5 года, а вышел через 1,5 года, то есть совсем недавно – 22 ноября. Приговор так и не был обнародован из-за секретности. Незадолго до выхода Германа "убитый" Бабченко покинул Украину; предположительно, он уехал в Израиль. И вот теперь вслед за ним отправился и организатор "убийства".

Как рассказал Герман, он был вынужден уехать в Израиль из-за проблем со здоровьем и опасений за свою жизнь. Его освобождение якобы вызвало "трехдневный хипиш в СБУ". "Следователя Саенко (Максим Саенко, старший следователь по особо важным делам, подполковник СБУ, вел дело Германа. – Bombus) вы***ли [серьезно наказали]. Очень хочу довести их до бешенства. Я так понял, они решили замять, а фиг им", – говорит Герман.

По информации издания, бывший оружейник заявил, что готов выступить свидетелем на процессе против экс-президента Петра Порошенко. Более того, в этом качестве он якобы уже заявлен со стороны обвинения. Бывшего украинского лидера Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) подозревает в краже 34 млн гривен у армии, а Государственное бюро расследований (ГБР) – в попытке захвата государственной власти и злоупотреблении служебным положением.

По данным Германа, сам процесс над Порошенко может начаться ближе к весне 2020 года. "Мне дали 30% выживаемости до суда", – говорит Герман. Будущий суд он сравнивает по скандальности с Уотергейтским процессом: "Там у Пороха комплексный п****ц [полный крах] будет". Чтобы не допустить этого, экс-президент, уверен Герман, "уже сейчас начнет отстреливать свидетелей".

Как писала "Страна", 13 ноября Киевский апелляционный суд освободил от тюрьмы Германа, которого осудили якобы за организацию несостоявшегося "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Ранее Герман обращался в суд Ирпеня с просьбой освободить его от отбывания наказания по состоянию здоровья, однако суд оказал ему, после этого он подал апелляцию, которую апелляционный суд удовлетворил

Ранее сообщалось, что Мосийчук заявил о готовящемся покушении на Онищенко людьми Порошенко.

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