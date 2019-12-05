На территории Украины постоянно пребывают более 50 главарей преступного мира. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Укринформ.

Как напомнил Геращенко, президент Владимир Зеленский подал в парламент законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом".

Данный законопроект готовился вместе со специалистами МВД, Нацполиции и Офиса президента, он направлен на то, чтобы в Украине было жесткое наказание для "воров в законе".

"Это законодательство также нам позволит упростить процедуру доказывания в суде того, что именно тот или иной человек был "крышей" для десятков других преступников", - уточнил замминистра.

Ранее "Страна" разбиралась в том, как закон против воров в законе перекроит криминальную карту Украины в материале "Не по понятиям".

Также мы писали, что новый закон обяжет украинских воров в законе заявлять на камеру о своем статусе.