В пятницу, 6 декабря, в Украине ожидается переменно облачная погода без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер ожидается юго-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов мороза. На Закарпатье и в Карпатах в ночные часы столбик термометра опустится до -8-13 градусов.

Днем в пятницу на всей территории Украины прогнозируют плюсовую температуру - до +2-7 градусов. На крайнем юге ночью около ноля, днем +8-10 градусов.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик рассказала, как изменит погоду в Украине наступающий черноморский антициклон.

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