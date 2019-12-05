Синоптики Украины сообщили, какой будет погода в последний рабочий день первой недели декабря. Карта
В пятницу, 6 декабря, в Украине ожидается переменно облачная погода без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ветер ожидается юго-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов мороза. На Закарпатье и в Карпатах в ночные часы столбик термометра опустится до -8-13 градусов.
Днем в пятницу на всей территории Украины прогнозируют плюсовую температуру - до +2-7 градусов. На крайнем юге ночью около ноля, днем +8-10 градусов.
Фото: facebook.com
Ранее "Страна" писала о том, что синоптик рассказала, как изменит погоду в Украине наступающий черноморский антициклон.
Также мы сообщали, что синоптики дали прогноз погоды на декабрь.
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