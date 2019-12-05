В четверг, 5 декабря, началось выступление бывшего начальника главного следственного управления ГПУ Игоря Щербины на суде. Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) просит взять его под стражу с правом залога в размере 3,6 миллиона гривен в качестве меры пресечения.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

"Первое: Про мой преступный сговор с гражданином Шевченко (фамилия якобы посредника - Ред.). Начну с того, что у меня даже нет телефона Шевченко, я с ним вообще не общаюсь и не могу понять как он мог ко мне привести Кучера. 2 декабря когда проводили обыск я с Шевченко не созванивался и не виделся. Я вообще не знал, что он участвует в какой-то программе передаче денег", - сказал Щербина.



Он заявил, что деньги 57 400 долларов, которые изъяли во время обыска, передал добровольно: "Они не были переданы мне от Шевченко, я их получил от фирмы "Сектор Права" которая не имеет отношения к этому делу", - говорит экс-прокурор.

"То, что Шевченко находится в офисе, где были изъяты деньги, я узнал глубоко ночью. Если Шевченко был в офисе, где находилось ещё более 10 человек включая моего секретаря, которые чётко видели кто заходит в мой кабинет, во время обыска их можно было допросить и понять, что Шевченко в кабинет не заходил и деньги не передавал.

Первая и вторая часть подозрения (против Шевченко - Ред.) противоречит друг другу. В первой части говорится, что я мошенник, что я обманывал Кучера. Во второй части подозрения говорится, что я поддакивал Кучеру дать взятку сотрудникам ГБР", - сказал Щербина.



Также он заявил, что имеет определенные отношения с Романом Трубой, но с 6 ноября я его не видел и по указанным уголовным делам никогда не общался: "В материалах дела нет ни одного слова, что я кому-то передам какие-то деньги. Я ни разу не говорил Трубе или Кучеру о передачи каких-либо денег".



"Что касается рисков которые наводит прокуратура в обоснование содержания меня под стражей, - это нонсенс, когда они говорят, что я имею коррумпированные связи. Я 23 года проработал в прокуратуре и имею репутацию в обществе. Я больше всех заинтересован в объективном следствии и максимально буду содействовать следственным процедурам, буду ходить на допросы. Когда прокурор говорит, что я могу сбежать на неподконтрольные территории так как имею там связи, меня это оскорбляет. Перед тем как такое говорить, прокурор сначала бы узнал мой послужной список. Я лично в 2014 году подписывал подозрение Януковичу, Захарченко, и внесен всеми ДНРовскими и российскими организациями в чёрный список. Я лучше здесь сидеть буду, нежели там", - сказал Щербина.

Как сообщала "Страна", Сергей Щербина получил подозрение от НАБУ по четырем статьям. Его обвинили в получении $75 тысяч взятки.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Расследование действий Щербины детективы НАБУ ведут с ноября 2019 года.

Как сообщала "Страна", Владимир Зеленский назвал Щербину правой рукой Трубы и потребовал проголосовать за закон о чистках в ГБР.

В тоже время, как писала "Страна", Труба уже давно не находится в тесной связи со Щербиной. Щербина, который в 2014 году был главным следователям по делам Майдана, является человеком Пашинского, против которого ГБР вело дело. И по нему сейчас Пашинский сидит в тюрьме. Но при этом Щербина козыряет на рынке своими якобы связями с Трубой. На чем и был пойман. И эта история была использована как дополнительный аргумент для голосования депутатов за закон о ГБР, который автоматически увольняет все руководство Госбюро.