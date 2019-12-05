Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов оказался неудовлетворен размером своей зарплаты. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, он получает 18 тысяч гривен, но их ни на что не хватает. Милованов заявил, что он живет на собственные сбережения.

"То, что мне приходит на счет, хватает только на Uber. Зарплаты, я думаю, это тоже болезненный вопрос. Но я стараюсь, чтобы у моих замов была достойная заработная плата", - признался украинский министр.

Напомним, что министр Милованов предложил больше не давать рабочим молоко за вредность.

Также мы писали о том, что министр Милованов публично признался, что курил марихуану когда писал докторскую диссертацию в США.