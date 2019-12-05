Анонсированные на 5 декабря трехсторонние переговоры о заключении нового контракта на тразит российского газа через Украину не состоятся. Об этом заявили в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины, сообщает hromadske со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Дата переговоров не подтверждена", - заявили в ведомстве.

Отметим, что дедлайн для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины истекает 13 декабря.

Напомним, 2 декабря министр энергетики Алексей Оржель заявил, что новый этап переговоров по контракту на транзит газа с Россией может состояться уже четверг, 5 декабря.

А 4 декабря президент России Владимир Путин назвал условия украинской стороны по транзиту газа "экономически неприемлемыми".