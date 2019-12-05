Пранкер Джокер признался, что переписывался от имени депутата фракции "Слуга народа" Николая Тищенко с мэром Киева Виталием Кличко. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в четверг, 5 декабря.

"Сегодня подрались два нардепа от Зе - Бужанский и Гео Лерос. А мне как-то приходилось слышать эту оригинальную фамилию. Когда переписывался от имени Тищенко с мэром Киева Кличко", - написал Джокер.

По его словам, во время переписки Кличко рассказал, что думает о Леросе, а также поделился мнением о народном депутате от Слуги народа Александре Ткаченко.

"Ткаченко человек творческий! Податливый на мелкие шалости! Последнее время он с Гусовским и Антоненко много времени проводит... А у нас в городе все мне говорят, что они с "задним приводом". Так что брат осторожнее там в парламенте", - написал Кличко.

"Я его хорошо не знаю! Человек искусства. Член вашей фракции. Новый друг Ткаченко. Бывший мой советник, вел проект муралов", - написал Кличко о Леросе.

На вопрос Джокера "он тоже заднеприводный?", Кличко ответил: "слухи у нас тоже такие ходили".

Когда именно происходило общение Джокер не уточнил, однако отметил, что продолжение следует.

"Страна" публикует фото переписки Джокера и Кличко.

Фото: t.me/joker_ukr/130

Ранее сообщалось, что в Раде подрались "слуги народа" Максим Бужанский и Гео Лерос. Как рассказали "Стране" сами нардепы от СН, причиной стало то, что в закрытом чате "Слуги народа" Лерос жестко оскорбил экс-представителя Кабмина в Раде Ирину Верещук. Как раз за нее и вступился Бужанский.

Также мы писали, что Верещук рассказала причину драки между Бужанским и Леросом.