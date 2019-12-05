Горячее видео внезапно начало транслироваться на информационном табло возле остановки общественного транспорта на площади Победы в самом центре Киева. Очевидцы записали происходящее на видео и разместили в соцсети.

Жители столицы шутили, теперь на остановках будет не холодно ждать транспорт, можно согреться при помощи горячего видео.

Как объяснили в Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА, инцидент произошел в Киеве 3 декабря. По словам чиновников, информационный стенд был взломан хакерами, поэтому в течение 15 минут на остановке транслировались порнографические ролики.

Чтобы не было холодно ожидать транспорт - можно согреться горячим видео



В Киеве власть подумала о людях - городской справочник возле цирка показывает порнушку. pic.twitter.com/IPYaKBSBVC — Romanoff Роман (@viLi_biLi_diLi) December 5, 2019

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