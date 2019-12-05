Горячее видео внезапно начало транслироваться на информационном табло возле остановки общественного транспорта на площади Победы в самом центре Киева. Очевидцы записали происходящее на видео и разместили в соцсети. 

Жители столицы  шутили, теперь на остановках будет не холодно ждать транспорт, можно согреться при помощи горячего видео.

Как объяснили в Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА, инцидент произошел в Киеве 3 декабря. По словам чиновников, информационный стенд был взломан хакерами, поэтому в течение 15 минут на остановке транслировались порнографические ролики.

Ранее "Страна" писала о том, что под Одессой в гинекологическом кабинете пациенток тайно снимали на камеру и размещали на порносайтах.

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