В центре Киева на остановке замерзших пассажиров подогревали порнографическим видео
Горячее видео внезапно начало транслироваться на информационном табло возле остановки общественного транспорта на площади Победы в самом центре Киева. Очевидцы записали происходящее на видео и разместили в соцсети.
Жители столицы шутили, теперь на остановках будет не холодно ждать транспорт, можно согреться при помощи горячего видео.
Как объяснили в Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА, инцидент произошел в Киеве 3 декабря. По словам чиновников, информационный стенд был взломан хакерами, поэтому в течение 15 минут на остановке транслировались порнографические ролики.
Чтобы не было холодно ожидать транспорт - можно согреться горячим видео— Romanoff Роман (@viLi_biLi_diLi) December 5, 2019
В Киеве власть подумала о людях - городской справочник возле цирка показывает порнушку. pic.twitter.com/IPYaKBSBVC
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